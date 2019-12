Un sismo de magnitud 6 sacude el centro de Colombia sin causar daños

Un sismo de magnitud 6 sacudió este martes el centro de Colombia sin causar daños importantes ni dejar víctimas, informaron autoridades.

El Servicio Geológico Colombiano indicó en un comunicado que el movimiento telúrico ocurrió a las 14H03 locales (19H03 GMT) a una profundidad de menos de 30 kilómetros en el municipio de Mesetas, departamento de Meta.

El evento de magnitud 6 estuvo seguido de otro de magnitud 5,8 ocurrido a las 19H19 GMT en la misma zona, según la autoridad geológica de Estados Unidos (USGS).

Luego de hacer un barrido por todos los departamentos del país, "no se registran afectaciones", precisó en Twitter el presidente Iván Duque.

A pesar de ello, el mandatario ordenó "que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente".

Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió con fuerza en varias ciudades, entre ellas Bogotá, la capital colombiana.

La @UNGRD me reporta que luego del sismo, con epicentro en Mesetas, Meta, y de hacer barrido por todos los departamentos del país, no se registran afectaciones. He ordenado que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente.