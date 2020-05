Un foco de contagio en un hogar social dispara los casos de Covid-19 en Cuba

La isla marcó un nuevo récord de 74 positivos para un total de 1.611 contagios acumulados.

Un foco de propagación detectado en un centro para personas sin hogar de La Habana disparó este sábado 2-M el recuento diario de casos de Covid-19 en Cuba, que marcó un nuevo récord de 74 positivos para un total de 1.611 contagios acumulados.







De los 74 enfermos -todos cubanos-, 58 casos están relacionados con un brote del virus en un hogar social que atiende a personas sin techo, entre otros colectivos, ubicado en el municipio habanero del Cotorro, indicó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán, en el parte diario televisado.







El viernes se informó de otros 14 nuevos positivos y un fallecido relacionados con este centro social.







Este sería, junto a un brote en una residencia de ancianos en la ciudad central de Santa Clara, uno de los mayores eventos de trasmisión local de coronavirus ocurridos hasta ahora en el país.







Así, La Habana sobresale de nuevo en el parte diario como la provincia más afectada, con 64 de los 74 nuevos infectados detectados en las últimas 24 horas.







Los casos en la capital cubana, hogar de alrededor de 1,2 de los 11,2 millones de habitantes de la isla, representan más de un tercio del total nacional de enfermos de COVID-19.







Aunque en La Habana -como en el resto del país- aún no se ha decretado el confinamiento general obligatorio ni el toque de queda nocturno, sí se han reforzado las condiciones de aislamiento en zonas específicas de la urbe donde se han detectado los mayores focos de contagio.











Numerosos asintomáticos



De los nuevos 74 positivos registrados, 70 son contactos de casos ya confirmados y en 4 aún se investiga la fuente de infección, con 65 pacientes asintomáticos en el momento de realizarles la prueba, una tendencia que se mantiene y que demuestra la necesidad de "cuidarse ahora más que nunca", insistió el doctor Durán.







La cifra de 74 nuevos contagios es la mayor registrada hasta ahora en un día (la anterior era de 63) y supone un aumento en más del doble de los 36 casos reportados la jornada anterior.







También sobrepasa la tendencia de las últimas dos semanas en las que los positivos diarios oscilaron entre 20 y el medio centenar.







En las últimas horas también fallecieron dos personas a causa de la enfermedad: una cubana de 59 años y un cubano de 87 con padecimientos anteriores, especificó Durán.







Con estos dos decesos, son 66 las muertes ocurridas en Cuba a causa del COVID-19.











Más pruebas y más recuperados





Los infectados de este sábado fueron detectados entre 2.097 pruebas PCR completadas el día anterior, la tercera jornada consecutiva en la que la isla supera los 2.000 test diarios.







Hasta la fecha se han realizado 51.506 pruebas desde el comienzo de la epidemia en el país, complementadas por decenas de miles de test rápidos con kits procedentes de China.







En las salas de cuidados intensivos de los hospitales cubanos hay cuatro personas en estado crítico (dos menos que el día anterior) y otras seis graves (dos más), mientras que 51 recibieron el alta médica, lo que eleva a 765 el total de recuperados.







De acuerdo al parte diario del Minsap, 767 pacientes evolucionan de manera estable sin presentar mayores complicaciones.







En centro sanitarios cubanos se encuentran ingresadas 2.792 personas sospechosas de portar el coronavirus, mientras que otras 3.796 permanecen bajo vigilancia clínico-epidemiológica sus hogares.







Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de COVID-19, por lo que el Gobierno aplica medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.







El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir a hacer mercado o hacer trámites.







También se han extremado las condiciones de aislamiento en puntos específicos del país donde se han detectado mayores focos de contagio.







El pico de la epidemia podría producirse la próxima semana, según anunció el lunes pasado un grupo de expertos cubanos, que adelantaron en unas dos semanas la fecha prevista anteriormente.