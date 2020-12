Un bañista sufre el ataque de un tiburón en Florida

Estuvo a punto de morir desangrado mientras caminaba tratando de encontrar auxilio. La víctima es un hombre de 39 años que fue mordido por un tiburón en un brazo y una mano mientras nadaba en la playa Siesta Key, en la costa oeste de Florida.

Por: EFE 08:22 AM / 17/12/2020

Un bañista que fue mordido en un brazo y una mano por un tiburón en una playa de Siesta Key, en la costa oeste de Florida, casi muere desangrado mientras caminaba tratando de encontrar auxilio, informaron este miércoles 16-D medios locales.



Afortunadamente, una persona que lo vio en esas condiciones llamó de inmediato a la línea de emergencia 911, donde una operadora procedió a darle instrucciones sobre cómo detener la hemorragia hasta que llegaron los paramédicos diez minutos más tardes, recogió el Herald-Tribune, de Sarasota.



La portavoz del Sarasota Memorial Hospital, Kim Savage, indicó que un hombre había sido admitido en urgencias y confirmó que la herida era producto de una mordedura de tiburón, pero no proporcionó más detalles sobre el estado y la identidad del bañista.



Sin embargo, el rotativo identificó a la víctima como un hombre de 39 años que fue mordido por un tiburón en un brazo y una mano mientras nadaba en esta playa, una de las más hermosas de Florida.



A diferencia de la costa este de Florida, las mordeduras de tiburón en las playas que dan al Golfo de México se producen rara vez.



El condado de Sarasota ha tenido solo siete ataques de tiburones no provocados en los últimos 138 años, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Florida, y el vecino condado de Manatee, solo cuatro.



La mayor concentración de mordeduras de tiburones de Florida se ha producido a lo largo de la costa este o Atlántica, específicamente en el condado de Volusia.



Este condado ha tenido 312 ataques en los últimos 138 años, pero, por lo general, esos incidentes son menores, dijo Tyler Bowling, gerente de programa del International Shark Attack File, citado por el Herald-Tribune.



Los más propensos a atacar son los tiburones toro, depredadores muy agresivos que generalmente miden entre dos y tres metros de largo.



Las mordeduras de un tiburón toro son raras, dijo Bowling, pero las lesiones pueden ser "debilitantes".



"Cuando muerden a los nadadores, es un caso de identidad errónea o de que son territoriales. Puede que ni siquiera seas consciente de la presencia del tiburón", añadió.



Todavía no está claro qué tipo de tiburón mordió este martes por la mañana al hombre en Siesta Key, catalogada como de las mejores playas estadounidenses por su blancura, limpieza y cálidas aguas.