Un apagón afecta a 6 departamentos del Caribe colombiano

Por: EFE 07:00 PM / 24/06/2020

Una falla técnica dejó este miércoles 24 de junio sin energía eléctrica a por los menos seis departamento del Caribe colombiano, informaron fuentes del sector que alertaron sobre la afectación que esto puede causar en el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).







Los departamentos afectados por el apagón son La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena.







La empresa Electricaribe, encargada del suministro de electricidad en esta parte del país, informó en redes sociales que "se presenta un evento técnico (fallo) ajeno a Electricaribe que afecta a varias ciudades de la Costa".







Añadió que estaban a la "espera de instrucción del Centro Nacional de Despacho, CND, para iniciar las labores de restablecimiento del servicio eléctrico".







Sobre la emergencia, la Asociación Colombiana de Salud Pública alertó que "el apagón en la costa Caribe puede afectar funcionamiento de las UCI y respiradores eléctricos" y que "se desconoce cuántos centros de salud no cuentan con plantas de energía alterna", necesarias para la atención del covid-19.







De los 73.572 casos de coronavirus reportados por el Ministerio de Salud, Atlántico, segundo foco de la pandemia, tiene 16.871, Bolívar 7.237, Magdalena 1.325, Cesar 733, Córdoba 467 y La Guajira 231.







La falla eléctrica afecta no solo la prestación de este servicio sino que también repercute en el suministro de agua porque se suspende el bombeo del líquido.







Al respecto, el alcalde de Cartagena, William Dau, pidió a la ciudadanía recoger agua pues "se fue la luz en toda la Costa y todavía no tienen identificado cuál fue el daño".







Añadió que es posible que la falla se pueda superar pronto, pero no descartó que se prolongue, y advirtió que lo más prudente es que la población se aprovisione de agua mientras las máquinas puedan seguir bombeando.







Por su lado, la empresa Aguas de Cartagena informó en redes sociales que "debido a daño generalizado en sistema eléctrico, se presentan fallas" en los sistemas de bombeo. "Recomendamos a todos los ciudadanos recolectar agua de manera preventiva", agregó.







La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, escribió en Twitter que "el servicio ya se está restableciendo" y que continuarán haciendo seguimiento a la "situación hasta que se haya normalizado la prestación del servicio de energía en toda la región".