Trump "suplicó" a China ayuda para su reelección: Bolton

La explosiva revelación la hizo en su libro el antiguo asesor de Seguridad Nacional del mandatario estadounidense.

Por: AFP 03:26 PM / 17/06/2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección en los comicios de noviembre de este año, según extractos de un explosivo libro de John Bolton, su antiguo asesor de Seguridad Nacional, divulgados este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con los extractos, publicados por los diarios The Washingron Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton afirma que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, y durante una reunión a puerta cerrada, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría impactar en el resultado de los comicios.

El libro de Bolton se titula 'La sala en la que sucedió' , y según la casa editorial Simon & Schuster, que lo publica, en él el presidente Trump queda retratado con una persona con un sólo interés: ser reelegido.

"No puedo recordar una sola decisión de Trump durante mi gestión que no fuera para ser reelegido", escribe Bolton según un avance del libro el que afirma que el Gobierno de EE UU está sumido en "turbulencias, incertidumbres y riesgos". Es, dice Bolton, "un verdadero caos".

John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional de Trump.