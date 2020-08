Trump replica a demócratas: Donde Biden ve oscuridad, yo veo grandeza

El Mandatario se quejó de que los demócratas "han pasado cuatro días atacando a EE UU como racista y como un país horrible que debe ser redimido".

Por: EFE 04:17 PM / 21/08/2020

"Donde Joe Biden ve oscuridad estadounidense, yo veo grandeza estadounidense". Esa fue la réplica este viernes 21-A del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al discurso de su rival en las elecciones de noviembre, durante la Convención Nacional Demócrata, clausurada la víspera.







Rodeado de sus seguidores en un hotel en Arlington (Virginia), donde participó en un encuentro con el grupo conservador Consejo para la Política Nacional, el mandatario respondió como principal aludido a las palabras de Biden, que en su discurso de aceptación de la nominación demócrata a la Presidencia, se presentó como un "aliado de la luz" frente a la oscuridad que considera que representa Trump.







Trump rechaza ser el lado 'oscuro' de la fuerza



En su alocución, de 25 minutos, Biden instó a los estadounidenses a trabajar juntos para efectuar un cambio en el país ante los tiempos "oscuros" simbolizados por el Gobierno de Trump.







"Es hora de que nosotros, el pueblo, nos unamos, porque no se equivoquen, unidos podemos, y podremos, superar esta época de oscuridad en EE UU. Elegiremos la esperanza frente al miedo, los hechos frente a la ficción, la justicia sobre el privilegio", prometió el demócrata al cierre de la convención.







Trump se quejó de que los demócratas "han pasado cuatro días atacando a EE UU como racista y como un país horrible que debe ser redimido".







"Joe Biden declaró de manera sombría una época de oscuridad estadounidense, y aun así miren lo que hemos conseguido hasta que la plaga (en referencia a la pandemia) vino, y miren, lo estamos haciendo de nuevo", aseguró el presidente, para quien el evento demócrata fue la convención "más oscura, más sombría".







Y ve luz en su mandato



En ese sentido, el mandatario aseguró que su Administración ha contribuido a crear "el periodo más exitoso" de la historia del país.







Para Trump, la mejor parte del discurso de Biden fue de lo que no habló y destacó que el demócrata no habló de la aplicación de la ley ni de China.







A este respecto advirtió de que si su rival gana las elecciones, China será dueña de EE.UU. y afirmó que hay informes de Inteligencia que apuntan a que "China quiere mucho que Biden gane".







"No vamos a dejar que eso pase", zanjó.







Asimismo, Trump criticó las propuestas de Biden y señaló que el demócrata desea "acabar con la fracturación hidráulica, acabar con los productos petroleros, nada de gas natural, nada de nada, y ya está".







"¿Cómo funciona eso en Texas? ¿Cómo funciona eso en Pensilvania? -siguió el presidente- Quieren acabar con el petróleo, quieren acabar con las armas de fuego, quieren acabar con la Segunda Enmienda, eso solo debería ganar las elecciones", dijo.







La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho a portar armas.







Durante la convención, los demócratas dedicaron un bloque para defender un mayor control de las armas de fuego, con intervenciones de supervivientes de tiroteos que pidieron votar por Biden para "detener" la violencia.







Obama no pudo ser un gran presidente, para Trump





Trump también criticó el discurso de su predecesor en el cargo, Barack Obama (2009-2017), durante el tercer día de la convención, en el que advirtió de que el presidente está dispuesto a "derribar" la democracia si hace falta para ganar, y pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que "nunca se ha tomado en serio" su cargo les "quite" el derecho a votar.







"No se olviden del presidente Obama. Dicen que fue un gran presidente, bueno, no puedes ser un gran presidente cuando mucho de lo que hizo nosotros lo hemos deshecho", subrayó.







Durante los cuatro días que duró la convención demócrata, Trump demostró que la estaba siguiendo retuiteando mensajes jocosos de sus seguidores sobre lo que estaba ocurriendo en la fiesta de los progresistas y reaccionando él mismo para despreciar a sus adversarios.







La guerra de la contraprogramación







La noche del jueves, en la que el gran protagonista fue Biden, el presidente intentó desviar la atención de la convención con una entrevista con la cadena de televisión Fox, en la que recurrió al miedo a la "izquierda radical" e insistió en que las elecciones de noviembre serán las "más fraudulentas de la historia" del país.







Ahora que se aproxima la Convención Nacional Republicana, que se desarrollará del 24 al 27 de agosto, los demócratas planean hacer su propia contraprogramación, publicando vídeos a diario destacando lo que ven como los principales fracasos de Trump.







El periódico The Washington Post adelantó que algunas de las personalidades demócratas que participarán en esos vídeos son la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi; el senador por Nueva Jersey Cory Booker; y la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer.







Pese a la cercanía de la convención republicana, todavía se conocen pocos detalles, aunque si hay algo seguro es que Trump estará omnipresente con intervenciones a diario.







A diferencia de la demócrata, que fue íntegramente virtual, el lunes la convención conservadora arrancará en Charlotte, donde se espera que un grupo de delegados -seis representando cada estado, territorio y el Distrito de Columbia para un total de 336 compromisarios- se espera que llegue a la capital de Carolina del Norte este fin de semana para votar el lunes la nominación de Trump a los comicios de noviembre, adelantó The New York Times.







El medio Politico avanzó que Trump viajará el lunes a Charlotte junto al vicepresidente Mike Pence, donde acudirán al centro de convenciones, lugar en el que transcurrirá el evento republicano.







Según The New York Times, la convención también tendrá otros escenarios a lo largo de la semana como el Auditorio Mellon en Washington DC, mientras que los principales discursos se pronunciarán desde la Casa Blanca (los de Trump) y desde Fort McHenry (los de Pence), en Maryland.