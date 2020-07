"Trump no mencionará su voluntad declarada de reunirse con Maduro"

Biden reiteró que "está claro que la respuesta del presidente a la pandemia ha sido ignorar, echar la culpa a otros y distraer".

Por: EFE 04:05 PM / 10/07/2020

El virtual candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, Joseph Biden, calificó de "distracción" la visita que este viernes 10 de julio tiene previsto hacer el presidente Donald Trump a Florida, donde los casos de coronavirus continúan subiendo "de forma vertiginosa".







"Usará este viaje como oportunidad fotográfica y como distracción de sus fracasos" en responder a la pandemia, señaló Biden, ex vicepresidente de EE.UU. y casi seguro rival de Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo.







Biden reiteró que "está claro que la respuesta del presidente a la pandemia ha sido ignorar, echar la culpa a otros y distraer", una estrategia "a expensas de las familias de Florida" que se enfrentan a la covid-19.







Trump llegará este viernes a Miami, donde analizará la lucha contra los carteles de la droga en una reunión en el Comando Sur y se reunirá con la comunidad venezolana y exiliados cubanos en una iglesia.



"Seguro que (el presidente) no mencionará las consecuencias reales de su lucha contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), la legislación de asistencia vital que de cierta forma ha beneficiado a los hispanos más que a nadie. Y seguro que no mencionará su voluntad declarada de reunirse con Nicolás Maduro" (presidente de Venezuela), añadió Biden.







Varios líderes líderes venezolanos y cubanos que participaron en una conferencia de prensa virtual del partido demócrata de Florida coincidieron con el exvicepresidente y aseguraron que Trump "no tiene estrategia alguna para solucionar la situación en Venezuela".







El director de origen cubano del centro Kimberly Green de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, Frank Mora, reiteró que Trump "no tienen necesidad de desplazarse hasta el centro del Comando Sur" y que lo hace "para distraer la atención de la crisis sanitaria de Florida".







"Yo me niego a pensar que la comunidad venezolana y cubana se van a dejar engañar por las fotografías y el discurso belicista que le gusta hacer al presidente para mantener a unos votos cuando está en un momento en una situación política difícil", añadió Mora.







En la conferencia también participaron los venezolanos Leopoldo Martínez Nucete y Liz Rebecca Alarcón, quiénes se preguntaron qué le va a decir a la comunidad venezolana cuando "está tratando de expulsar a miles de estudiantes extranjeros del país".







Alarcón fue estudiante en la Universidad de Miami hace diez años y explicó que son muchos los venezolanos que gracias a estudiar en los Estados Unidos consiguen tener la oportunidad de "quedarse de forma legal en el país".





"Esto es traición en contra de todas los estudiantes y la gente que ha llegado a este país huyendo de la crisis económica, de la persecución política y de la crisis humanitaria de Venezuela", indicó Alarcón.El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció este lunes que los estudiantes internacionales cuyas universidades hayan cambiado todas las clases al modo virtual para el próximo semestre debido al coronavirus tendrán que cambiar a una institución con cursos presenciales o abandonar el país.En el año académico 2018-2019 había 7.760 estudiantes venezolanos en los Estados Unidos, según reveló el Partido Demócrata durante la conferencia.El estado soleado registró el jueves el mayor número muertos por coronavirus en un día desde que tienen cifras con 120 fallecidos, y este viernes se alcanzó la segunda cifra más alta de contagios al acumular 11.433 en la últimas veinticuatro horas.