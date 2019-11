Trump "intimidó" a exembajadora de EE UU que testifica en su contra

AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump tuiteó el viernes 15-N contra la exembajadora en Ucrania mientras ella testificaba en una audiencia pública en el Congreso para un posible juicio de destitución.

Eso es "muy intimidante", se quejó Marie Yovanovitch.

El furioso tuit de Trump llegó mientras la exembajadora testificaba en la Cámara de Representantes en una audiencia que busca determinar si el presidente abusó de su cargo para beneficio político personal.

En "todos los lugares a los que fue Marie Yovanovitch resultó mala", dijo Trump, en relación al desempeño de la exdiplomática, y agregó que el retiro de su cargo en mayo pasado diciendo que fue "absolutamente correcto".

Cuando Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes pidió a Yovanovitch responder al mensaje de Trump, ella dijo: "Es muy intimidante".

"No puedo decir lo que el Presidente está tratando de hacer, pero creo que el efecto es intimidante", añadió.

"Intimidación de testigos"

Durante un receso en la audiencia, el legislador dijo a la prensa: "No bastaba con que la embajadora Yovanovitch fuera calumniada, no bastaba con que fuera atacada, no bastaba con que fuera retirada del servicio sin razón alguna", dijo, ahora está experimentando la "intimidación de testigos en tiempo real por parte del presidente de Estados Unidos".

Schiff, quien encabeza la audiencia, señaló que que algunos legisladores se toman "muy en serio la intimidación de testigos".

Yovanovitch y testigos han dicho antes que fue removida por una campaña de desprestigio contra el abogado del presidente Rudy Giuliani, acusado de ayudar al mandatario estadounidense a coordinar los esfuerzos para presionar a Kiev a investigar a su rival demócrata Joe Biden.

Esta alta diplomática de carrera da ahora su lado de la historia en público y ante la televisión nacional, mientras los legisladores demócratas refuerzan su caso contra el presidente.

"La embajadora Yovanovitch estaba sirviendo a los intereses de nuestra nación en la lucha contra la corrupción en Ucrania", dijo Schiff en la apertura de la sesión.

"Pero fue considerada un obstáculo para la promoción del presidente y de su agenda política. Por eso fue calumniada y apartada".

"Watergate de fantasías"

Devin Nunes, el republicano que estuvo en la cabeza del panel, contraatacó restando importancia al caso al que llamó un "Watergate de fantasías".

"Los demócratas nos han convencido una vez más que avanzan a su operación para derrocar a un presidente que fue elegido de manera debida", añadió.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi acusó el jueves a Trump de "sobornar" a Ucrania al condicionar la ayuda militar a cambio de que el país iniciara una investigación