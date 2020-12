Trump indultó a 20 personas, incluidos dos condenados en trama rusa

El Presidente también concedió clemencia a tres excongresistas republicanos implicados en actos de corrupción.

Por: EFE / AP 11:49 AM / 23/12/2020

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el martes 22-D clemencia a 20 personas, entre ellos dos condenados por la trama rusa y tres excongresistas republicanos implicados en actos de corrupción.



Trump también concedió clemencia a cuatro contratistas de la empresa privada militar Blackwater implicados en el asesinato de 14 civiles en Irak en 2007. Uno de ellos, Nicholas Slatten, cumplía una condena de cadena perpetua.

Las acciones de Trump en sus últimas semanas en el cargo muestran a un presidente que está ejerciendo su poder ejecutivo para premiar a quienes le fueron leales y a otros que cree que han sido tratados injustamente por un sistema legal que considera que está en contra de él y de sus aliados.



El perdón de mayor perfil es el de George Papadopoulos, quien fue asesor en asuntos exteriores de la campaña de Trump en 2016 y que se declaró culpable de mentir a agentes federales en el marco de la investigación sobre la trama rusa liderada por Robert Mueller.



El mandatario saliente también perdonó a Alex van der Zwaan, un abogado que se declaró culpable de los mismos cargos que Papadopoulos. Papadopoulos cumplió 12 días de cárcel y Van der Zwaan 30.



Los tres excongresistas republicanos indultados son Duncan Hunter de California, Chris Collins de New York y Steve Stockman de Texas.



Stockman cumplía una pena de 10 años de cárcel por lavado de activos, Collins una de 26 meses por fraude bursátil y Hunter iba a entrar en prisión próximamente para cumplir 11 meses por malversación de fondos de campaña.



Días atrás, Trump perdonó a su exasesor de Seguridad Nacional el general Michael Flynn, que se había declarado culpable por mentir al FBI sobre sus contactos con el Kremlin.



Hacía días que se rumoreaba con un paquete de indultos navideños por parte de Trump, que tendrá que abandonar el poder el próximo 20 de enero.



De hecho, los indultos son un indicador de que pese a que Trump no ha reconocido su derrota en las elecciones de noviembre frente al demócrata Joe Biden, es consciente de que tendrá que dejar el poder.



Entre los indultados, sin embargo, no figura de momento ninguno de los colaboradores más próximos de Trump, como sus familiares o su abogado Rudy Giuliani, como también se había rumoreado.