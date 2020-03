Trump dice que no tiene síntomas de coronavirus, no se ha hecho el examen

Dijo a periodistas en el Capitolio: Me siento extremadamente bien.

Por: Reuters / AFP 03:10 PM / 10/03/2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 10-M que no se le ha realizado una prueba de detección del coronavirus, y sostuvo que no tiene síntomas de la enfermedad y que el médico de la Casa Blanca lo examinó.

“No creo que sea un gran problema. Lo haría. No creo que haya ninguna razón (...) Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien”, dijo Trump a periodistas en el Capitolio tras una reunión con los senadores republicanos sobre la respuesta al coronavirus.

Medidas de alivio económico

Trump había anunciado este lunes quiere tomar "medidas importantes" para aliviar el impacto de la propagación del nuevo coronavirus, y convocó para el martes una rueda de prensa para detallarlas.

Trump dijo en una rueda de prensa que su gobierno va a discutir con los legisladores del Congreso "un posible recorte impositivo para las nóminas" salariales para hacer frente a los efectos económicos de la epidemia en la economía estadounidense.

Defendió que Estados Unidos tiene una "gran economía", pero afirmó que el coronavirus "sorprendió al mundo".

"Vamos a estar aquí mañana en la tarde para comunicarles sobre algunas medidas que vamos a tomar que serán importantes", señaló Trump.

Este lunes, los mercados bursátiles en Estados Unidos y en todo el planeta sufrieron fuertes pérdidas por la incertidumbre en torno el avance de la epidemia que ha infectado a 110.000 personas en todo el mundo con cerca de 3.800 muertos en 100 naciones y territorios, de acuerdo a un balance establecido por la AFP.

"Creo que lo hemos manejado muy bien", indicó Trump en un momento en que hay al menos 26 muertos por la epidemia y más 600 casos confirmados en Estados Unidos.

Trump invitó a los altos mandos de las instituciones financieras a la Casa Blanca para discutir la respuesta a la epidemia del covid-19, indicaron a la AFP fuentes bancarias.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, afirmó que Estados Unidos "es la economía más resiliente del mundo".

"No podríamos estar más complacidos de que la política económica de Trump de recortes fiscales y un alivio regulatorio y comercial colocó a Estados Unidos en una muy buena posición", indicó el encargado del Tesoro del país.

Trump busca la reelección en los comicios presidenciales de noviembre, destacando habitualmente que el desempleo está en su nivel más bajo en 50 años, en torno al 3,5%.

Por su parte, la presidenta del la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reconoció el lunes en una carta a sus correligionarios demócratas que "es evidente" que pronto serán necesarias nuevas medidas legislativas, en un momento en que la epidemia se expande.

Pelosi añadió que es necesario "priorizar la salud y la seguridad de los trabajadores estadounidenses y sus familias sobre los intereses corporativos".