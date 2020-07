Trump atizó la división racial en su discurso en el Monte Rushmore

A los pies del Monte Rushmore, en la víspera del Día de la Independencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado directo a los votantes blancos descontentos a cuatro meses de las elecciones, acusando a los manifestantes que reclaman justicia racial de participar en una “campaña despiadada para borrar nuestra historia”.

El Presidente profundizó en la división que vive el país el viernes 4-J, ofreciendo un tono discordante a un electorado golpeado por una pandemia y herido por la injusticia racial tras asesinatos de alto perfil de varios afroestadounidenses.

Trump se centró en la profanación que algunos manifestantes hicieron de monumentos y estatuas que honran a quienes se han beneficiado de la esclavitud, incluyendo algunos expresidentes, en todo el país.

“Este movimiento está atacando abiertamente el legado de cada persona en el Monte Rushmore”, dijo Trump, quien lamentó la “cultura de la cancelación” y acusó a parte de la izquierda política de “difamar a nuestros héroes, eliminar nuestros valores y adoctrinar a nuestro hijos”.

Según el mandatario, los estadounidenses deberían hablar orgullosos de su herencia y no deberían tener que disculparse por su historia.

“No nos asustarán, no seremos degradados y no nos intimidará la gente mala y malvada”, añadió Trump. “Eso no ocurrirá”.