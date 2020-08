Trump aseguró que Kamala Harris “no es elegible” para su cargo

Según el Mandatario norteamericano, la compañera de fórmula de Biden “no nació” en Estados Unidos.

Por: AFP 08:15 AM / 14/08/2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber escuchado que Kamala Harris, compañera de fórmula de su rival demócrata a la presidencia Joe Biden, no era elegible para la Vicepresidencia porque no cumplía con los requerimientos legales para ello.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves 13 de agosto, Trump fue consultado sobre alegaciones en ese sentido.

“Escuché que ella no cumple con los requerimientos y, dicho sea de paso, el abogado que escribió eso es altamente calificado, un abogado muy talentoso”, respondió el Presidente, aunque de inmediato agregó que “no tengo idea si eso es correcto”.

“Asumo que los demócratas chequearon esto antes de elegirla como candidata a la Vicepresidencia”, agregó.

“Pero el asunto es muy serio, usted está diciendo, ellos están diciendo que no califica porque no nació en Estados Unidos”, señaló Trump.

El periodista le aclaró que Harris nació en suelo estadounidense, pero que sus padres no eran residentes permanentes en ese momento.

Trump aludió a una columna del profesor de derecho de la Universidad de Chapman John Eastman, publicada en Newsweek, quien señaló que Harris no era elegible para el cargo, pues no era una “ciudadana natural” debido a que sus padres no eran ciudadanos estadounidenses naturalizados en el momento de su nacimiento.

Harris nació en Oakland, California, en 1964, de padre jamaiquino y madre de la India.

Trump promovió la versión de que Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, no había nacido en Estados Unidos.

Aunque tuvo que reconocer a regañadientes sobre el final de su campaña electoral de 2016 que el entonces mandatario efectivamente había nacido en el país.

Según la Constitución, cualquier ciudadano nacido en el país mayor de 35 años es elegible para la Presidencia o Vicepresidencia.

El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky dijo a CBS News que las alegaciones sobre la elegibilidad de Harris eran “un argumento realmente tonto”.

Según la Constitución, “cualquiera que haya nacido en Estados Unidos es un ciudadano estadounidense. La Suprema Corte mantiene esto desde los años 1890. Kamala Harris nació en Estados Unidos”, aseveró el decano de la Facultad de derecho de la Universidad de Berkeley en un correo electrónico dirigido a CBS.

Laurence H. Tribe, a profesor de derecho constitucional en la Universidad de Harvard, dijo al diario The New York Times que las alegaciones contra la elegibilidad de Harris eran una “teoría idiota”.