Trump anuncia el cierre temporal de la frontera con Canadá

El comercio no se verá afectado, tuiteó el Presidente de EE UU.

Por: EFE 09:59 AM / 18/03/2020

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles 18-M el "cierre temporal" de la frontera con Canadá a todo el "tráfico no esencial", aunque precisó que "el comercio no se verá afectado", para combatir la pandemia del coronavirus.



"Estaremos, de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

El cierre de la frontera ha sido solicitado por algunas provincias canadienses, como Columbia Británica, que ya han pedido a los estadounidenses que no viajen al territorio para evitar la propagación de la enfermedad.

Previamente se había informado que el Gobierno canadiense se había resistido hasta ahora al cierre de la frontera con Estados Unidos por el temor que la medida cause el colapso del comercio entre los dos países, cifrado en 628mil millones de dólares al año.

El acuerdo que los dos países estaban negociando impedirá los viajes entre los dos países por razones de turismo o para realizar compras, pero permitiría que los canadienses o estadounidenses regresen a sus hogares.

El lunes, Trudeau ya anunció el cierre de sus fronteras a los ciudadanos de otros países pero dejó fuera a los estadounidenses “de momento” por las estrechas relaciones comerciales entre los dos países.

“Hemos estado colaborando de forma estrecha con Estados Unidos, coordinando varias medidas. El nivel de integración de los dos países es muy particular”, explicó entonces Trudeau ante las preguntas de los periodistas, que cuestionaron la decisión de mantener abierta la frontera con los Estados Unidos.

Varias provincias canadienses han expresado su temor que el número de personas en Estados Unidos contagiadas con Covid-19 es mucho mayor del oficial y que mantener la frontera abierta a los estadounidenses hará difícil contener la epidemia en Canadá.