Trump: Explosión en Beirut parece un "ataque" con "bomba"

"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", dijo.

Por: EFE / AFP 07:22 PM / 04/08/2020

El presidente de EE UU, Donald Trump, sostuvo este martes 4-A que la explosión en Beirut que las autoridades locales atribuyeron a un cargamento de nitrato de amonio fue en realidad un "ataque" con "algún tipo de bomba".







"Parece un ataque espantoso", afirmó Trump en rueda de prensa al referirse a la explosión de este martes en el puerto de Beirut que ha dejado al menos 73 muertos y más de 3.000 heridos que tienen colapsados los hospitales de la capital libanesa.







"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", prosiguió el mandatario de Estados Unidos, contradiciendo así la versión de las autoridades locales.







"Esto parece que fue, según ellos (los generales), lo sabrán mejor que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, fue algún tipo de bomba", añadió Trump.



Ayuda a Líbano

El secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció la ayuda de Estados Unidos a Líbano, luego de las explosiones masivas que sacudieron este martes Beirut con saldo de al menos 73 muertos y 3.700 heridos.

"Estamos monitoreando y estamos listos para ayudar al pueblo de Líbano mientras se recupera de esta horrible tragedia", escribió Pompeo en Twitter.

Pompeo dijo que EE UU espera las conclusiones de las autoridades de Libano sobre la causa de las explosiones, que además de dejar víctimas arrasaron con el puerto de esa ciudad mediterránea.

"Nuestro equipo en Beirut me informó de los grandes daños causados a una ciudad y un pueblo que aprecio mucho, un desafío adicional en un momento de crisis ya profunda", dijo Pompeo, quien ha expresado en el pasado su interés personal en Líbano.