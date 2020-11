Trump: Biden "no debería" declararse ganador porque las demandas continúan

La vía de Trump a la reelección es cada vez más estrecha y pasa necesariamente por sendas victorias tanto en Pensilvania como en Georgia, además de en otros estados clave.

Por: EFE 07:36 PM / 06/11/2020

El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo este viernes 6-N que su rival demócrata, Joe Biden, "no debería declararse" como ganador cuando las proyecciones de los medios lo indiquen, porque las demandas presentadas por su campaña sobre el resultado de las elecciones "acaban de empezar".



"Joe Biden no debería declarar injustamente que ha ganado la oficina de la Presidencia. Yo también podría hacer esa declaración. ¡Los procedimientos legales acaban de empezar!", escribió Trump en Twitter.



El Presidente se pronunció así a pesar de que él mismo ya declaró falsamente que había ganado las votaciones, algo que hizo la misma noche electoral.



El tuit de Trump llegó después de que salieran a la luz los planes de Biden de dar un discurso a la nación en horario de máxima audiencia este viernes, en una jornada en la que consiguió arrebatar al mandatario la ventaja en los estados clave de Pensilvania y Georgia.



Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde parecía más improbable que los medios fueran a proyectar una victoria para Biden este mismo viernes, dado lo ajustado del conteo en Pensilvania y otros estados.



Una victoria en Pensilvania permitiría a Biden superar la barrera de 270 delegados en el Colegio Electoral que se requieren para asegurarse la Casa Blanca: si se impone en Pensilvania ya llegaría a 284 o 273 dependiendo de si se cuenta o no Arizona, según las proyecciones de los principales medios.



La vía de Trump a la reelección es cada vez más estrecha y pasa necesariamente por sendas victorias tanto en Pensilvania como en Georgia, además de en otros estados clave.



Por eso, el Mandatario parece haberse resignado a pelear por la Presidencia por la vía legal, a través de las demandas que ha presentado su campaña para desafiar el escrutinio.



"Seguiremos en este proceso a través de todos los aspectos de la ley, para garantizar que el pueblo estadounidense tiene confianza en el Gobierno. Nunca dejaré de luchar por ustedes y por nuestro país", dijo Trump en un comunicado distribuido por su campaña este viernes.



La campaña de Trump ha interpuesto demandas para desafiar el escrutinio en Pensilvania, Nevada, Michigan y Georgia, aunque en los dos últimos territorios los tribunales han desestimado sus querellas; mientras que en Wisconsin, el equipo del presidente ha pedido un recuento de los votos.



Las autoridades de Georgia adelantaron este viernes que habrá un recuento en el estado debido a lo ajustado del resultado, donde no se espera que se sepa un ganador definitivo al menos hasta finales de este mes.