Toque de queda y hasta cierre en cuatro regiones italianas por aumento de covid

Lombardía, Lacio, Calabria y Campania tomaron estas medidas a partir de la medianoche de este viernes 23-O. l primer ministro, Giuseppe Conte, insiste en que se debe hacer todo lo posible por evitar un confinamiento de todo el país.

Por: EFE 11:00 AM / 23/10/2020

Las regiones italianas endurecen las medidas ante el alarmante aumento de los contagios de coronavirus, más de 16.000 el último día, con toques de queda nocturnos y, en el caso de Campania, un confinamiento general que se ordenará en breve, mientras el Gobierno se resiste al cierre total.



Lombardía, Lacio, Calabria y la propia Campania ya han ordenado toques de queda entre la medianoche de este viernes 23-O y las 5:00 de la mañana, mientras el primer ministro, Giuseppe Conte, insiste en que se debe hacer todo lo posible por evitar un confinamiento de todo el país.



En Roma, como en toda la región de Lacio, entra en vigor esta noche el toque de queda, siguiendo la estela de Milán (y toda Lombardía), que anoche ya quedó desierta a las 23.00 horas por la nueva medida.





Campania hacia el confinamiento total





El presidente de Campania, Vincenzo De Luca, apela al Gobierno de Giuseppe Conte a decidir un confinamiento del país, pero en cualquier caso él no va a esperar más.



Por ello, anunció, este viernes 23 de octubre, que "en breve" va a ordenar el confinamiento total de la región porque las medidas hasta ahora adoptadas, como el toque de queda nocturno que entra hoy en vigor, "no son suficientes".



"Procederemos en la dirección del cierre de todo, con los datos de contagios que tenemos no es suficiente la ordenanza que entra en vigor hoy", afirmó De Luca en una intervención transmitida a través de Facebook.



"Debemos cerrar todo y debemos cerrar hoy, no mañana. Estamos a un paso de la tragedia", subrayó y dijo que el cierre será de "un mes o 40 días y luego veremos, pero sin soluciones drásticas no podemos aguantar".



"No quiero ver una fila de camiones con ataúdes", aseguró de manera dramática, en alusión a las impactantes imágenes vistas en la primera ola de la pandemia en la provincia lombarda de Bérgamo.



Las últimas cifras son alarmantes: el último día se han detectado 2.280 nuevos positivos en Campania, de entre 15.800 pruebas, un número récord, lo que significa que la tasa de positivos en relación con las pruebas ha aumentado del 12,8% al 14,5%.



"El único objetivo debe ser salvar la vida de las familias, todo lo demás ahora no cuenta", insistió De Luca, para quien "los datos actuales de contagio hacen ineficaz cualquier tipo de medida parcial".



Por ello, dijo que se debe cerrar todo excepto las categorías que producen y mueven bienes de primera necesidad (industria, agricultura, construcción, agroalimentario, transporte).



"Es fundamental bloquear la movilidad entre regiones e intermunicipios", insistió, porque "cuando hay miles de nuevos positivos cada día no hay sistema sanitario que lo pueda soportar".



Milán se encuentra desierta por orden de sus autoridades. Todos los cafés y restaturantes cerraron desde

la noche del jueves.





Toque de queda



Esta medianoche entrarán en vigor en Lacio, cuya capital es Roma, y en Campania, con capital en Nápoles, sendos toques de queda entre esa hora y las 5 de la mañana, después de que la misma medida comenzara un día antes en Lombardía y su capital, Milán.



La habitualmente bulliciosa Milán quedó totalmente desierta a las 23.00 horas del jueves, cuando los locales y restaurantes de la ciudad echaron el cierre como prevé la ordenanza de la región septentrional de Lombardía.



En Milán, además, será necesario reactivar el hospital que se instaló en la zona de ferias y congresos, ya que se ha superado la cifra de 150 personas ingresadas por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.



Cierre de escuelas



El presidente en funciones de la región sureña de Calabria, Nino Spirlì, firmó la ordenanza por la que se suspenden las actividades escolares para las escuelas intermedias y secundarias durante 15 días, desde el lunes hasta el 13 de noviembre.



Se instaura también el toque de queda entre la medianoche y las 5 de la mañana en toda la región.



Se prohíben los desplazamientos en esa franja horaria y en el ámbito sanitario también queda prohibido que los acompañantes permanezcan en las salas de espera de urgencias, así como las visitas a los hospitalizados y a las residencias de ancianos.



Conte sigue descartando un confinamiento general



El primer ministro, Giuseppe Conte, sigue descartando un confinamiento general del país como el de la pasada primavera, a pesar de que son cada vez más las voces que le piden medidas más drásticas ante el imparable avance de la pandemia.



"Hay que descartar un confinamiento general", dijo hoy Conte al intervenir en el Festival del Trabajo.



"Estamos atentos y listos para intervenir donde sea necesario", añadió, siguiendo la línea de la prudencia ante el convencimiento de que un nuevo bloqueo en toda Italia sería un desastre para la economía del país.



El Gobierno volverá hoy a reunirse con los representantes de las regiones para analizar otros cierres.



Si los efectos positivos no llegan en una semana gracias a las medidas ya tomadas, como la obligación de las mascarillas incluso en espacios abiertos, Conte, que gobierna por decreto gracias al estado de emergencia vigente hasta el 31 de enero de 2021, podría verse obligado a endurecer las medidas.



Según adelanta el diario "Corriere della Sera", se podría llegar a permitir la salida de los hogares solo para ir a la escuela o al trabajo, limitando así las "actividades no esenciales" al máximo.





Científicos piden medidas más duras



Un centenar de profesores universitarios y científicos italianos escribieron a Conte, y al presidente de la República, Sergio Mattarella, para pedir "inmediatamente medidas drásticas para contener el aumento de las infecciones por coronavirus".





Alegan que en ausencia de medidas correctoras efectivas, "en las próximas tres semanas podría llegarse a varios cientos de muertos al día".