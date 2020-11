Toque de queda en gran parte de California por repunte de contagios

“El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el comienzo de esta pandemia y los próximos días y semanas serán fundamentales para detener el aumento. Estamos dando la alarma ”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

Por: EFE 09:03 PM / 19/11/2020

El gobernador de California (EE UU), Gavin Newsom, anunció este jueves 19-N el toque de queda en los condados que han visto un repunte de los casos de coronavirus y que abarcan gran parte del estado.







La orden emitida por el Departamento de Salud Pública de California obliga a los residentes a permanecer en casa durante la noche y prohíbe la mayoría de las actividades no esenciales fuera del hogar entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en los condados que se encuentren en el nivel púrpura, el más restrictivo en la escala del estado.







“El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el comienzo de esta pandemia y los próximos días y semanas serán fundamentales para detener el aumento. Estamos dando la alarma ”, dijo el político demócrata en un comunicado.







La restricción entra en vigor el sábado 21 de noviembre y durará hasta el 21 de diciembre, aunque podría extenderse.







“Es crucial que actuemos para disminuir la transmisión y retrasar las hospitalizaciones antes de que aumente el recuento de muertes. Lo hemos hecho antes y debemos hacerlo de nuevo”, advirtió Newsom.







Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Mark Ghaly, advirtió que s posible que se tomen medidas más estrictas si no se logra aplanar la curva rápidamente.







"Sabemos por nuestra orden de permanecer en casa de esta primavera, que aplanó la curva en California, que reducir el movimiento y la mezcla de personas disminuye drásticamente la propagación de la covid-19, las hospitalizaciones y las muertes”, zanjó.







Hasta este jueves California registra 1.059.267 casos positivos, 11.478 en el último día. Las muertes relacionadas con la pandemia alcanzaron las 18.466, 106 reportadas este jueves.







El condado de Los Ángeles registró este jueves el número más alto de positivos de la covid-19 en un solo día desde que comenzó la pandemia en marzo pasado, al superar por primera vez los 5.000 casos.







Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles, dijo en una sesión informativa que la región "ahora está viendo un aumento mucho más rápido de lo que vimos durante el verano".







El número de este miércoles ya había causado alarma entre las autoridades de salud, cuando la cifra alcanzó los 3.944 casos positivos.







Si los casos promedian 4.500 o más durante 5 días seguidos, la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo que el condado establecería otra orden de permanecer en casa como se hizo en la primavera.







El viernes pasado California, Washington y Oregón pidieron a los viajeros que llegan a esos estados someterse a una cuarentena de 14 días.







Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia, con 11,6 millones de casos y más de 250.000 muertes, según datos de la universidad Johns Hopkins.