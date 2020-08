Tiroteo deja un muerto y 20 heridos en barbacoa multitudinaria en Washington

Las autoridades indicaron que al menos tres personas dispararon desde distintos puntos durante la fiesta, que tuvo lugar en el barrio de Greenway.

Un adolescente de 17 años falleció este domingo 9-A y otras veinte personas resultaron heridas en un tiroteo durante una barbacoa multitudinaria, a la que asistieron cientos de personas en el sureste de Washington DC, informó la Policía.







Las autoridades indicaron que al menos tres personas dispararon sobre las 00.30 hora local (04.30 hora GMT) desde distintos puntos durante la fiesta, que tuvo lugar en el barrio de Greenway.







Allí la policía ha hallado unos 170 casquillos de bala.







El jefe de la policía del Distrito de Columbia, Peter Newsham, dijo a la prensa que el adolescente fallecido fue identificado y que entre los heridos, entre los que hay once mujeres, hay una agente que "está luchando por su vida", que estaba fuera de servicio y que aparentemente asistió a la parrillada.







El Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia apuntó que al menos nueve de las víctimas transportadas a hospitales tenían heridas graves.







Actualmente, la policía está a la búsqueda de al menos tres sospechosos, aunque Newsham, que calificó el suceso de "incidente aislado", no descartó que puedan ser más.







El jefe policial agregó que las autoridades no habían autorizado esa fiesta de cientos de personas. Actualmente las concentraciones de más de 50 personas estaban prohibidas en el Distrito de Columbia debido a la pandemia de coronavirus.







En ese sentido, Newsham dijo que había agentes en las proximidades de la fiesta, pero que fueron incapaces de controlar la concentración de personas o evitarla.







Por su parte, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, subrayó a los periodistas: "Es muy importante que, como comunidad, tengamos tolerancia cero con esta actividad".







El diario The Washington Post indicó que este suceso se produce tres semanas después de que una persona perdiera la vida y ocho sufrieran heridas por disparos frente a un restaurante en la calle 14, de la capital estadounidense, a la altura de Columbia Heights.







De acuerdo con los datos del periódico, más de 115 personas han sido asesinadas en lo que va de año en DC, un aumento del 17 % respecto a 2019.







Las autoridades han atribuido algunos de los asesinatos a disputas entre bandas vecinales y entre gente que se conocen entre ellos.