TikTok eludió normas de Android para hacerse con datos privados, según WSJ

Por: EFE 12:10 PM / 12/08/2020

La aplicación de vídeos TikTok supuestamente aprovechó una vulnerabilidad en el sistema operativo para móviles Android para hacerse con identificadores de dispositivos, lo que le permitía seguir la pista de los usuarios, según una investigación del diario Wall Street Journal (WSJ).



Esta táctica se mantuvo dentro de la popular red social, usada por unos 100 millones de estadounidenses, hasta noviembre y podría haber vulnerado las normas de uso de Google, propietaria de Android, al tiempo que no se comunicó este tipo de rastreo a los usuarios de la aplicación.



TikTok recopilaba en versiones de la aplicación de entre 2018 y 2020 identificadores de dispositivo con conexión a internet conocidos como la dirección Mac, con lo que se podría vincular a un usuario fácilmente a un solo dispositivo, independientemente de las diferentes cuentas que utilice en él.



Los sistemas operativos de Apple y Android no permiten recopilar la dirección Mac mediante apps, pero, según la investigación del WSJ, TikTok se saltó esa limitación en el sistema operativo de Google.



Google permite hacer rastreo analítico con un identificador para anuncios, que el usuario puede modificar, mientras que la dirección Mac es casi imposible de modificar sin un alto dominio técnico, con lo que es muy difícil que un usuario pueda evitar ser rastreado por la aplicación.



Investigadores han detectado como algunas aplicaciones para televisores inteligentes también han recopilado direcciones Mac sin revelarlo al usuario.



Según un estudio de 2018 de la firma de análisis AppCensus, alrededor de un 1 % de las app de Android recopilan direcciones de dispositivo Mac.



En respuesta a la investigación del WSJ, TikTok aseguró que "la versión actual de TikTok no recopila direcciones Mac".



Estas nuevas informaciones ponen en un aprieto a TikTok, propiedad de la china ByteDance, que ha intentado demostrar a las autoridades estadounidense que es transparente y ha llegado a asegurar que recopila incluso menos datos personales que sus competidoras Facebook o Google.



La Administración del presidente Donald Trump ha dicho que prohibirá TikTok en Estados Unidos a mediados de septiembre si no se desvincula de su matriz china y pasa a manos de capital estadounidense.



Trump asegurá que su vinculación con una empresa china hace que los datos privados de estadounidenses puedan ser utilizados por el Gobierno chino y supongan un problema de seguridad nacional, algo en lo que coinciden también legisladores de la oposición demócrata.



TikTok ha intentando por varios medios tranquilizar a las autoridades estadounidenses y mostrar que respeta la privacidad de sus usuarios.