Suspendido un médico en Italia por insultos homófobos al paciente que operaba

Uno de los presentes en la sala le preguntó si tenía algo contra los homosexuales, a lo que el médico respondió amenazando con expulsarle.

Por: EFE / Foto: Archivo 10:46 AM / 07/07/2020

Un cirujano fue suspendido de su empleo por proferir insultos homófobos contra el paciente anestesiado al que estaba operando el pasado marzo, durante la peor fase de la pandemia en Italia, en un hospital de Cittiglio, en la provincia de Varese (Lombardía, norte).







"A ver si tengo que operar yo a este m... (...) No es justo que en este periodo de crisis tenga que perder tiempo operando a estos m...", fueron las frases que pronunció el médico durante la intervención, según la queja presentada por uno de sus compañeros presentes en el momento.







En el texto de la reclamación a los responsables del hospital, difundido este 7 de julio por los medios italianos, el cirujano "empezó a ponerse nervioso durante la intervención y comenzó a insultar al paciente gratuitamente y sin motivo".







En ese momento, uno de los presentes en la sala le preguntó si tenía algo contra los homosexuales, a lo que el médico respondió amenazando con expulsarle.







El resto de los sanitarios presentes "permanecían estupefactos, atónitos ante tanta violencia verbal", se lee en el texto de la denuncia, presentada a la agencia sanitaria Settelaghi, a la que pertenece el hospital, al Tribunal para los derechos del Enfermo de Varese y a la Orden de Médicos.







La operación concluyó con "nerviosismo y prisa" por parte del sanitario, que reiteró en más ocasiones sus insultos homófobos.







Desde lel Colegio de Médicos de Varese anunciaron que iniciarían un procedimiento disciplinario contra el cirujano, a quien podrían aplicar "duras sanciones".







El presidente de la Federación Italiana de Médicos Cirujanos (FNOMCEO), Filippo Agnelli, dijo que "si este caso resulta ser cierto, es extremadamente grave".







"Entendemos que algunos doctores pueden sufrir de agotamiento por la covid pero eso no es ninguna excusa", añadió.







Por el momento, el hospital no se ha pronunciado sobre este incidente.