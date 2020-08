Suben los casos y las muertes en Florida pero sigue baja la tasa de positivos

Florida es el segundo estado del país con más casos acumulados, solo superado por California, y Miami-Dade el tercer condado con más contagiados desde el inicio de la pandemia.

Por: EFE 04:48 PM / 25/08/2020

Las autoridades sanitarias de Florida contabilizaron este martes 25-A 2.673 contagiados y 183 fallecidos más por la covid-19, cifras superiores a las de la jornada anterior que ponen la cuenta desde el inicio de la pandemia en 605.502 casos y 10.854 muertes.



La tasa de positivos en relación con las pruebas de la coronavirus-19 también subió -de 5,15 % a 7,43 %-, pero todavía está por debajo del 10 % que se pusieron como meta las autoridades después del repunte iniciado en junio y que alcanzó su punto máximo en julio.



El mes pasado se llegó a un 18 % de positivos y hubo días con 15.300 casos nuevos y 276 muertes.



Florida es el segundo estado del país con más casos acumulados, solo superado por California, y Miami-Dade el tercer condado con más contagiados desde el inicio de la pandemia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



En las últimas 24 horas la cuenta de Miami-Dade se incrementó con 773 casos y 24 muertes.



Desde el 1 de marzo, fecha en que se registró oficialmente el primer caso de coronavirus en Florida, 153.385 personas se han contagiado y 2.277 han muerto en Miami-Dade, que tiene una población de 2,8 millones de habitantes.



En segundo lugar está Broward con 69.584 casos y 1.147 muertes.



La tendencia a la baja en la prevalencia de la enfermedad en Florida ha hecho pensar en una reanudación de la reapertura económica sobre todo en el sureste del estado, donde están enclavados Miami-Dade y Broward.



La Alcaldía de Miami-Dade está estudiando la posibilidad de autorizar que los restaurantes puedan volver a servir comidas en el interior de los locales, aunque limitando el aforo, pero por ahora no se ha anunciado nada.



Algunas voces advierten de que no hay que no apresurarse ni bajar la guardia, pues lo mismo pasó en junio cuando comenzó el repunte después de que la reapertura entrase en fase dos.



La Universidad de Miami (UM) donde las clases presenciales comenzaron la semana pasada informó de que la semana del 17 al 23 de agosto se hicieron pruebas a 1.846 personas, entre estudiantes, profesores y personal, y 96 dieron positivo.



Además había 69 estudiantes en aislamiento y 94 en cuarentena.



La Asociación de Educación de Florida (FEA) obtuvo este lunes una victoria judicial, aunque temporal, pues un juez declaró "inconstitucional" la reapertura de escuelas sin tener en cuenta la seguridad de los estudiantes y maestros en medio de la pandemia.



El juez Charles Dodson falló este lunes a favor de una moción de la FEA como parte de una demanda judicial que busca bloquear definitivamente la orden de emergencia del secretario de Educación, Richard Corcoran, de comenzar clases presenciales este agosto en las escuelas públicas.



"La Constitución de Florida requiere que el Estado garantice que nuestras escuelas funcionen de manera segura. Sin embargo, los acusados (...), esencialmente han ignorado el requisito de seguridad escolar al exigir la apertura de escuelas tradicionales en todo el estado para recibir fondos ya asignados", señala la orden del juez.