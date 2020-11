Sube a 7 la cifra de contagiados de covid-19 en un crucero por el Caribe

El crucero era el primero de 22 viajes en el Caribe.

Por: EFE 05:12 PM / 14/11/2020

El número de pasajeros contagiados de covid-19 en el crucero SeaDream 1, que recorría el Caribe y atracó en Barbados, subió a siete y están siendo trasladados a un centro de aislamiento en Santa Lucía, mientras el resto podría viajar este mismo sábado a sus lugares de origen.



El SeaDream 1, de la naviera SeaDream Yacht Club, era el primer crucero que recorría el Caribe desde que se suspendieron este tipo de travesías en plena pandemia.



Los 53 pasajeros del barco (37 estadounidenses y otros 16 del Reino Unido, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Alemania), así como la tripulación no esencial están en cuarentena en sus camarotes después de que el crucero regresara a atracar en Barbados.



A través de sus redes sociales los "youtubers" Ben & David, con 75.900 seguidores en su canal y que viajan a bordo del crucero, indicaron hoy que existe la posibilidad de que pueden abandonar el barco este sábado.



"El capitán nos ha actualizado sobre la situación a bordo. Parece que estamos listos para irnos todos hoy mismo pero tomando precauciones extremas", escribieron este sábado en su cuenta de Twitter.



A su vez, enumeran lo que el crucero ha hecho para proteger a sus viajeros.



En la lista figuran estaciones de desinfección, varios test rápidos y ordinarios de detección de la enfermedad, obligación de mantener la distancia física, limpieza exhaustiva de las instalaciones y varias tomas de temperatura diarias, entre otros.



El director médico del Ministerio de Salud y Bienestar de Barbados, Kenneth George, dijo hoy en conferencia de prensa que los enfermos permanecerán hasta finalizar su tratamiento en el centro de aislamiento citado y que no serán incluidos en el recuento oficial de casos de la covid-19 de Barbados.



El país tiene 249 casos positivos y ha tenido siete muertos.



Este viernes el Gobierno de Barbados aseguró a sus ciudadanos que la salud del país no está comprometida, después de que atracara el barco allí.



"No puedo hablar por el crucero y no quiero poder hacerlo, pero puedo decir con seguridad que estamos asistiendo como lo hemos estado haciendo todo el tiempo y que la misma se está brindando a través del Laboratorio de Dos Santos", dijo el ministro de Salud y Bienestar, Jeffrey Bostic, en la radio estatal.



Los pasajeros del SeaDream 1 fueron informados del primer caso a bordo el pasado miércoles, cinco días después de iniciar el viaje.



El viaje del SeaDream 1 tenía como objetivo restaurar la confianza en la industria y convencer a los viajeros de que volvieran a realizar cruceros con protocolos de seguridad mejorados.



Muchos de los pasajeros son "influencers" y blogueros de viajes que fueron invitados a documentar el recorrido.



El crucero era el primero de 22 viajes en el Caribe.