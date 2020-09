Niegan el acceso a los abogados del arrestado héroe de "Hotel Ruanda"

Paul Rusesabagina, de 66 años, apareció esposado cuando la policía ruandesa lo exhibió el lunes 31-A ante la prensa.

Por: EFE 08:09 AM / 05/09/2020

Paul Rusesabagina, el exgerente del Hotel Des Milles Collines de Kigali que inspiró la película Hotel Ruanda y salvó a centenares de personas durante el genocidio contra los tutsis (1994), no está teniendo acceso a sus abogados para defenderse después de ser detenido por el cargo de presunto terrorismo, denunciaron este sábado 5-S sus afines.



"Por segundo día consecutivo se le denegó a los abogados de Paul Rusesabagina en Kigali el acceso para verle en la cárcel", señaló este sábado la Fundación Hotel Rwanda Rusesabagina en un comunicado.



El detenido, que vivía en el exilio entre Bélgica y Estados Unidos, tampoco tuvo, según la Fundación, acceso a visitas consulares, ni de sus hijos, ni su esposa logró hablar con él por teléfono pese a haberlo intentado repetidas veces esta semana.



"Aunque el Gobierno de Ruanda dijo que habló con sus hijos sobre visitas, eso no es verdad. La mujer de Paul ha llamado a la cárcel y no se le ha permitido hablar con él", detalla el comunicado.



Lo que denuncian los afines a Rusesabagina contradice la posición de la gubernamental Oficina de Investigaciones de Ruanda (RIB) que había hablado de contactos con un grupo de abogados.



La Fiscalía ruandesa acusa a Rusesabagina, de 66 años, de pertenecer a "bandas terroristas" como la plataforma opositora Movimiento Ruandés por el Cambio Democrático (MRCD-Ubumwe), de la que fue fundador, y que cuenta con brazos militares que han atentado en territorio ruandés.



Rusesabagina fue capturado hace una semana en Dubái mientras hacía escala, según su familia, y trasladado a Ruanda.



Era un opositor muy crítico con el presidente Paul Kagame y vivía en el exilio entre Bélgica y EE UU, donde creó su fundación para promover la reconciliación de Ruanda y evitar nuevos genocidios.



El que fuera gerente del hotel más famoso de Ruanda contaba con una orden de arresto internacional por crímenes como asesinatos y secuestros de civiles ruandeses.



La labor de Rusesabagina en el hotel Mil Colinas inspiró la película "Hotel Ruanda" (2004), basada en la historia de este influyente hombre de negocios hutu, casado con una tutsi, que consiguió proteger en sus instalaciones de los militares y los genocidas a unas 1.200 personas.



En 2005, el expresidente estadounidense George Bush le otorgó la Medalla Presidencial a la Libertad por su labor y sus hechos heroicos.



Sin embargo, la asociación de víctimas del genocidio Ibuka asegura que su rol de salvador en el genocidio ruandés, en el que fueron asesinadas unas 800.000 personas en algo más de 100 días, ha sido exagerado.



La Fiscalía le acusó en 2010, junto a la líder opositora Victoire Ingabire, de financiar actividades terroristas y grupos armados. Por esos cargos, Ingabire, la principal enemiga política de Kagame, fue arrestada y condenada a 13 años de cárcel, hasta su puesta en libertad mediante un indulto presidencial en septiembre de 2018.



En una entrevista con Efe en 2014, el opositor contaba que al principio apoyó al actual presidente, pero "el Gobierno de Kagame ha ido haciéndose menos democrático cada año. No hay ni poder compartido ni espacio político".



"Creo que se ha convertido en un dictador millonario a quien le importa su propia fortuna, no los ruandeses", explicaba entonces.