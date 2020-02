“Si fuera un dictador, habría tomado el control de todo”: presidente Bukele

Sobre un posible llamado de la OEA para explicar los hechos acontecidos el pasado domingo, manifestó: “Enviaré a mi canciller y que les explique”.

Por: Agencias 02:50 PM / 11/02/2020

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele aseguró este martes 11 de febrero, durante una concentración con sus seguidores, que “lo de los militares solo fue un acto de presencia” dentro del Palacio Legislativo. Indicó que no hubo “ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo o un mueble roto” y que “la libertad también se ejerce en la calle”.

“Alguien que no conoce El Salvador ve la foto de los militares en el Congreso y dice: “¡Qué barbaridad!” Pero, qué es más grave, una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos, ni disparos… o saber que hubo diputados (de Gobiernos anteriores) que negociaron con pandilleros. Lo de los militares solo fue un acto de presencia”, dijo el mandatario.

También expresó que tenía la oportunidad de tomar el control de la Asamblea, pero que antes prefirió que el país esté en calma.

“Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora (el domingo) hubiera tomado el control de todo. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche”, agregó.

Sobre un posible llamado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para explicar los hechos acontecidos el pasado domingo, manifestó: “Enviaré a mi canciller y que les explique”.

El presidente añadió que acatará las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la separación de poderes.

“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional (...) acataremos la orden emanada” por la Máxima Corte.