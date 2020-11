Al adjudicarse los 20 delegados del estado clave de Pensilvania, el demócrata supera la barrera de los 270 votos electorales que lo llevan a la Casa Blanca.

Por: EFE 02:05 PM / 07/11/2020

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró este sábado 7-N "honrado de haber sido elegido para liderar" el país, en un tuit después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria.

"América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un Presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí", escribió Biden en la red social en su primer mensaje como mandatario electo.

Biden se acaba de adjudicar los 20 delegados del estado clave de Pensilvania y supera así la barrera de los 270 votos electorales más de 72 horas después del cierre de los colegios electorales el 3 de noviembre y el inicio de este incierto y dilatado escrutinio.

El demócrata aventaja al ahora presidente saliente de EE UU, Donald Trump, por 284 delegados a 214 y al superar la mitad de los 538 votos del Colegio Electoral más uno, es el nuevo presidente electo.



Aún quedan por decidir Alaska, Carolina del Norte, Georgia y Nevada.



El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.