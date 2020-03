Se elevan a 6 las muertes en Cuba, con 186 casos detectados

Los fallecidos son dos hombres de 63 y 75 años, ambos con padecimientos previos como hipertensión y diabetes, que complicaron su evolución.

Por: EFE 05:05 PM / 31/03/2020

Cuba registró otras dos muertes por coronavirus y 16 nuevos positivos, lo que eleva a seis los fallecidos y a 186 los casos confirmados, de acuerdo al parte diario publicado este martes 31-M por parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap), que según informó ya dispone de 100.000 pruebas rápidas para diagnosticar el virus.



Los fallecidos son dos varones cubanos de 63 y 75 años, ambos con padecimientos previos como hipertensión y diabetes, que complicaron su evolución.



De los 171 enfermos de COVID-19 que permanecen ingresados hospitales cubanos, 165 presentan "evolución clínica estable", tres se reportan "críticos" y otros tres están graves, especificó en conferencia de prensa el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.



Por otra parte, el Minsap confirmó el alta médica a cuatro extranjeros: un chino, un español, un belga y un canadiense, con lo que ya son ocho los recuperados de la enfermedad en la isla.



Entre los 186 casos confirmados, además de los seis fallecidos (cuatro cubanos, 1 italiano y 1 ruso) y los ocho pacientes dados de alta, se incluye un estadounidense que fue evacuado a su país.



Pruebas rápidas a todos los viajeros



Unas 2.837 personas permanecen aisladas en instalaciones sanitarias cubanas y otras 27.139 se mantienen en vigilancia preventiva en sus hogares, según datos oficiales.



La llegada de 100.000 pruebas rápidas para detectar nuevos casos ayudará a agilizar la identificación de infectados y a frenar la propagación del virus, anunció el director de Epidemiología del Minsap.



"Vamos a aplicar estas pruebas a las personas que están en aislamiento en las instalaciones y a todo el viajero que arribe procedente del exterior", explicó Durán.



Desde el pasado 24 de marzo Cuba prohibió la entrada a todos los extranjeros no residentes en el país y estableció el confinamiento obligatorio durante 14 días a quienes lleguen al país después de esa fecha.



A partir de la puesta en marcha de las restricciones de entrada al país el número de viajeros que llega ha ido decreciendo cada día: ayer lunes entraron a Cuba solo 122 personas.



La isla también posee más de 40.000 test PCR -una prueba más compleja y con más tiempo de procesamiento que las rápidas- para detectar el nuevo coronavirus.



"Es vital la pesquisa activa, diagnosticar a la persona infectada y aislarla para así disminuir el riesgo de contagio", insistió el especialista, que alabó la estrategia de China para controlar la epidemia y pidió a la población colaborar y "no esconder síntomas".



Hasta ahora se han completado en el país caribeño más de 2.322 pruebas de coronavirus, de ellas 315 este lunes.



16 nuevos casos



Los 16 nuevos casos identificados indican una disminución con respecto a los confirmados en días anteriores (20 el domingo y 31 ayer lunes).



Entre los pacientes hay dos niños franceses de 11 y 14 años, y 14 cubanos cuyas edades oscilan entre los siete y los 88 años, en su mayoría contagiados dentro de Cuba por contactos con foráneos o con casos secundarios, después de que este fin de semana se confirmara la existencia de transmisión local en el país, según el Minsap.



La isla se encuentra en una fase pre-epidémica ante la pandemia de coronavirus, según el Gobierno, que ha tomado medidas como el cierre de escuelas, la restricción de actividades en sectores no imprescindibles o la suspensión de eventos públicos, entre otras, aunque aún no se ha decretado confinamiento domiciliario.