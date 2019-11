Santos asegura que polémico audio "es ilegal" y que "no contiene nada grave"

Agencias

Francisco Santos, embajador de Colombia en EE UU, se refirió este miércoles 20-N a la polémica suscitada por la revelación de una conversación con la canciller encargada Claudia Blum en la que se critica la labor de Carlos Holmes Trujillo y Guillermo Botero, anteriores ministros del Exterior y de Defensa.



En una entrevista con la estación radial colombiana W Radio, Santos aseguró que le preocupa el origen de la grabación, pero asegura que no hay nada nuevo en el diálogo.



"Es una conversación que ocurrió en un lugar reservado, no sabemos de dónde sale esta grabación. Es como si a usted lo grabaran en su casa, algo ilegal", resaltó.



"Me preocupa es que el audio se escucha perfecto, eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono, no sé cómo lo habrán hecho porque era un sitio donde estábamos los dos solos", dijo.

Alianza estratégica



Asegura que entre las dos naciones (Colombia y EE UU ) se adelanta una alianza estratégica, que fue la directriz del presidente Iván Duque.

"No veo ningún problema ahí, excepto por las interpretaciones que puedan hacer los medios o los opinadores", aseguró.

Sobre la gestión de Carlos Holmes Trujillo aseguró que no tuvo instrucciones porque, seguramente, el exministro estaba ocupado en el Grupo de Lima y en otros temas pero no se refirió a las declaraciones sobre la falta de estrategia.



"La verdad las instrucciones tácticas fue uno de los vacíos, de soledad que yo sentía aquí y yo tenía que contarle a la nueva Canciller y pedirle que me diera instrucciones", agregó.

En relación con los calificativos que usó para hablar de la labor del exministro Guillermo Botero, señalado de "no trabajar", dijo que hubo una malinterpretación y que no se publicó el audio completo.