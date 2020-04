Sánchez urge a gran pacto nacional para relanzar la economía tras la pandemia

Dijo que los españoles pasan por "la mayor crisis de nuestras vidas" y la mayor amenaza "en un siglo", por lo que insistió en que "la respuesta debe ser unida" por parte de partidos políticos, regiones, grupos empresariales y sindicatos.

Por: EFE 10:57 AM / 12/04/2020

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, urgió este domingo 12-A, cuando se cumplen cuatro semanas de confinamiento en el país, a alcanzar un gran pacto nacional para relanzar la economía tras la pandemia del coronavirus.



"Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción social y económica del país", afirmó Sánchez en una declaración televisada en la que recalcó que España afronta un reto "inmenso" por los efectos económicos de la pandemia.



El presidente aseguró que los españoles viven "la mayor crisis de nuestras vidas" y la mayor amenaza "en un siglo", por lo que insistió en que "la respuesta debe ser unida" por parte de partidos políticos, regiones, grupos empresariales y sindicatos.



Por ello, pidió una "desescalada de la tensión política" por parte de la oposición, y avanzó que esta semana convocará una reunión con otras fuerzas políticas para intentar sentar las bases de un gran acuerdo nacional de reconstrucción.



El jefe del Gobierno español reconoció que han tenido que tomar "decisiones muy difíciles" ante un virus que ha causado cifras de fallecidos "extraordinariamente altas", pero recalcó que el país está inmerso en "una guerra total que nos incumbe a todos".



Sánchez aseguró que el Ejecutivo garantizará la protección y la seguridad de los trabajadores que mañana vuelvan a su trabajo, al terminar las dos semanas de "hibernación" de la actividad en algunos sectores económicos no esenciales, como la construcción o la industria pesada.



Para ello, el Ejecutivo distribuirá hasta diez millones de mascarillas entre los ciudadanos, y Sánchez insistió hoy en que las personas que por su edad o historial médico estén en los grupos de riesgo no deben acudir al trabajo.



Aún así, Pedro Sánchez recalcó que la apertura económica parcial que comienza mañana no supone una desescalada de las medidas de control de la movilidad para evitar la expansión del virus.



"El confinamiento general será la regla estas dos próximas semanas", insistió, ya que "hay que evitar una recaída" en el ritmo de nuevos contagios, que actualmente suben a un ritmo del 3 por ciento diario cuando llegaron a aumentar hasta un 38 % al día en los peores momentos.