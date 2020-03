Sánchez pide "valentía" a españoles porque llegan "días muy críticos"

El objetivo común es "vencer al virus" y la "urgencia de poner a salvo vidas, empleos y empresas", dijo.

Por: EFE 06:05 PM / 21/03/2020

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, pidió este sábado 21-M a los ciudadanos "valentía" y "moral de victoria" ante la llegada de "días muy críticos", y recordó que el objetivo del confinamiento y de las medidas que se han adoptado es "conseguir el tiempo necesario" para mejorar en la contención de la propagación del coronavirus.



Se trata, dijo Sánchez en una comparecencia televisiva, de "mejorar la preparación" del sistema sanitario y de que "la ciencia encuentre tratamientos eficaces y vacunas" que acaben con el Covid-19.

Una semana después de decretarse el estado de alarma en España, el país suma ya casi 25.000 contagiados y 1.326 fallecidos y los hospitales se encuentran al límite, en especial las unidades de cuidados intensivos, que están totalmente saturadas.En este momento crítico, el presidente del Gobierno español defendió las medidas adoptadas por su Ejecutivo, las "más duras de Europa y de las mayores del mundo", dijo, y pidió a los españoles que sigan en sus casas, al reconocer que la respuesta de la ciudadanía está siendo "modélica".Sánchez explicó que la programación del virus no está siendo uniforme, siendo Madrid la comunidad autónoma más golpeada (con 804 muertos y 8.921 contagiados), y reiteró que el Gobierno hará "lo que haga falta y donde haga falta".Insistió en que hay que mantener el nivel de confinamiento porque "cada contagio que no se produce rompe la cadena de propagación del virus" y porque quedarse en casa hace que los hospitales "puedan evitar el colapso y curar a muchas personas"."Si nos quedamos en casa conseguiremos que muchas personas a las que queremos sigan respirando; de nosotros depende", dijo Sánchez, quien también subrayó la importancia de combinar el confinamiento con los test diagnósticos.Y sobre ese asunto, subrayó que el Gobierno está aumentando el número de test diagnósticos para permitir que los positivos puedan aislarse y no sean un eslabón más de la cadena de propagación.El objetivo común es "vencer al virus" y la "urgencia de poner a salvo vidas, empleos y empresas", dijo.