Rusia espera sacar la primera vacuna contra el covid-19 antes de octubre

Por: EFE 09:00 AM / 16/07/2020

Rusia confía en poder sacar al mercado la primera vacuna en el mundo contra la covid-19 antes de octubre, anunció este jueves 16 de julio el director general del Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID), Kiril Dmítriev.



"Ayer concluimos con éxito la primera fase de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamalei y la segunda fase esperamos terminarla el 3 de agosto, luego enseguida pondremos en marcha la tercera etapa, y no solo en Rusia, sino en una serie de otros países", dijo Dmítriev en una rueda de prensa telemática.



Agregó que los científicos esperan que la aprobación de los órganos reguladores para el empleo masivo de la vacuna llegue ya "en agosto o en septiembre" de manera que pueda salir al mercado antes de octubre.



Según el funcionario, la vacuna rusa será "única" porque es la primera en el mundo que fue testado en animales -hámsters- que fueron infectados con una dosis mortal del virus tras recibir la vacuna y no se enfermaron.



"Naturalmente, todavía queda un camino por andar para mostrar ese efecto en humano en diversas fases", precisó Dmítriev, quien dijo haber recibido ya una dosis de la vacuna experimental rusa porque está convencido de su eficacia y carácter inocuo.



"Ahora puedo oficialmente donar el plasma para salvar otras vidas", dijo tras señalar que gracias al remedio ruso ha desarrollado elevada dosis de anticuerpos ante la covid-19.



Dmítriev explicó que la vacuna prevé dos inyecciones, la segunda de las cuales se realiza 20 días después de la primera, y juntos hacen que la vacuna sea más "efectiva y duradera" para garantizar una inmunidad ante el virus durante alrededor de dos años.



"Planeamos producir 30 millones de dosis de esa vacuna en Rusia durante el año en curso", agregó.



El funcionario afirmó que Rusia ya ha percibido el interés de otros países hacia su vacuna en desarrollo, incluidos algunos estados de América Latina, y está abierta para la colaboración con los colegas de todo el mundo para producir, en particular, el remedio ruso en otras naciones.



La viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, sostuvo a su vez que actualmente en Rusia se están desarrollando 26 vacunas contra el coronavirus y que los resultados de las investigaciones dan esperanzas de que se puedan utilizar en un futuro próximo.



"La escuela rusa de las vacunas es una de las tres escuelas más desarrolladas del mundo por lo que hemos logrado seleccionar una vacuna (la que protege contra el virus del Ébola) y modificarla un poco", explicó Dmítriev el proceso de la búsqueda de una cura contra el coronavirus en Rusia.



En este sentido, también destacó la efectividad del fármaco ruso Afivavir, desarrollado en base a un antiviral japonés, y señaló este ha demostrado su gran utilidad en casos leves y de mediana gravedad de coronavirus.



Rusia registró este miércoles 6.428 nuevos caso de coronavirus, lo que llevó la cifra total de los contagios desde el estallido de la pandemia a 752.797.



La covid-19 también ha sido la causa de 11.970 fallecimientos en este país, según las cifras oficiales.