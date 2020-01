Rusia, Italia e Inglaterra registran sus primeros casos de coronavirus

Todos los pacientes son ciudadanos chinos

Por: AFP 09:27 AM / 31/01/2020

La crisis por los contagios de coronavirus sigue ganando espacio. Este viernes Inglaterra, Italia y Rusia registraron sus primeros casos con el contagio de dos personas en cada uno de esos países.

"Podemos confirmar que dos pacientes en Inglaterra, miembros de la misma familia, han dado positivo", dijo el jefe de los servicios médicos de Inglaterra, Chris Whitty, en un comunicado difundido por el ministerio de Salud.

"Los pacientes están siendo tratados por especialistas del servicio nacional de salud y hemos recurrido a procedimientos usados en el control de infecciones para evitar la nueva propagación del virus", añadió.

El gobierno italiano declaró el viernes el estado de emergencia para acelerar la lucha contra el nuevo coronavirus y evitar una posible propagación, luego de que se confirmaran los dos primeros casos en el país, en dos turistas chinos.

En el caso de Rusia, según la vice primera ministra, Tatiana Golikova, citada por las agencias de prensa rusas, las dos personas infectadas son dos ciudadanos chinos que viven en dos regiones diferentes del oriente del país.

Medidas extremas de emergencia

Numerosos países extreman sus medidas de precaución, protegen sus fronteras y repatrian a sus ciudadanos de China este viernes para frenar la propagación del coronavirus de Wuhan, que ya dejó 213 muertos en el país, una situación que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia internacional.

Las autoridades sanitarias chinas informaron este viernes que el saldo de víctimas mortales por la epidemia ascendía a 213 personas, con alrededor de 10.000 casos confirmados de contaminación y unas 102.000 personas en observación.

Este nuevo balance sugiere que el registro diario de decesos continúa creciendo de forma marcada, a pesar de las medidas sin precedentes adoptadas en la provincia de Hubei hace una semana.

En este contexto, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que eviten viajar al gigante asiático.

En una nota oficial, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro, para pedir a los estadounidenses que "no viajen" a China debido a la esta nueva epidemia.

Alemania refuerza sus medidas de seguridad.



Otros países decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China, como Mongolia, Singapur e Israel, en tanto las evacuaciones internacionales proseguían.

OMS en alerta

Tras una reunión en Ginebra, la OMS declaró el jueves la emergencia internacional ante la epidemia, después de haber sido fuertemente criticada por no haber alertado antes de la gravedad de la situación.

"Declaro la epidemia una emergencia de salud pública de alcance internacional", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (...) No significa que desconfiemos en China", añadió el funcionario.

No obstante, el jefe de la OMS apuntó el jueves que la entidad no apoya la restricción de los viajes hacia o desde China. "La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción" de viajes o comercio, sostuvo.