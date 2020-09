Robaron reliquia de San Juan Pablo II en Italia

Se trata de una ampolla con gotas de sangre del pontífice polaco. El robo se produjo en una iglesia de Spoleto, Umbría.

Una reliquia de San Juan Pablo II, una ampolla con gotas de sangre del pontífice polaco, fue robada de una iglesia de Spoleto, Umbría, en el centro de Italia, indicó este jueves 24-S la página oficial del Vaticano.

La reliquia del primer Papa polaco, canonizado en abril del 2014, nueve años después de su muerte, fue robada el miércoles 23-S por la noche, precisó Vatican News.

El arzobispo de Spoleto, Renato Boccardo expresó su consternación por este acto sacrílego.

"Espero que se trate de un gesto superficial, que no se quiso ofender la sensibilidad de los fieles. También me atrevo a esperar que este gesto imprudente no haya sido cometido para obtener dinero", comentó en un mensaje de video.

Definiói el robo como un acto grave que hiere la sensibilidad y la devoción de muchas personas.

La policía italiana abrió inmediatamente una investigación.

La ampolla con la sangre de Juan Pablo II fue regalada en septiembre de 2016 a la iglesia de esa ciudad por el cardenal Stanislaw Dziwisz, entonces arzobispo de Cracovia, quien fue durante décadas el secretario privado del pontífice polaco.