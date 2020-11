Retenido 8 horas Zelaya en aeropuerto de Honduras al hallarle 18.000 dólares

El expresidente denunció que fue retenido "injustamente" en Toncontín cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.

Por: EFE 08:27 AM / 28/11/2020

El expresidente hondureño Manuel Zelaya fue liberado este viernes 27-N tras ocho horas retenido en el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa luego de que pretendiera viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta sin declarar.



"La Fiscalía hizo su trabajo, nosotros afirmamos que ese dinero no es mío, y por no haberse declarado tal cantidad habría una multa administrativa", dijo Zelaya a los periodistas al salir de la terminal área en su vehículo.



El expresidente denunció que fue retenido "injustamente" en Toncontín cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.



"La Fiscalía investigará y nosotros también investigaremos. Es bueno que investiguen y nosotros veremos quién fue el que metió esos valores en mi mochila porque no eran míos", subrayó Zelaya, quien es coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE, izquierda).



Zelaya fue retenido cuando intentaba abordar un avión hacia Houston (EE UU ), desde donde viajaría a México para participar en un seminario.



"Yo iba para Houston. ¿Para qué ocuparía ese dinero? Al parecer lo que querían al poner ese dinero allí es que me retuvieran allá en Estados Unidos, porque allá la noticia sería otra", añadió.



El dinero estaba en un sobre de papel dentro de su maleta de mano, indicó Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales que le impedía la ley.



Tras conocerse la retención de Zelaya, decenas de personas se manifestaron frente al Aeropuerto Internacional Toncontín para exigir su liberación y se enfrentaron con la Policía Nacional, que utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlas cuando pretendían ingresar a la terminal área.



Los manifestantes quemaron neumáticos e impidieron el libre tránsito de vehículos por esa zona, por lo que la policía les lanzó gas lacrimógeno para tratar de dispersarlos.



El político aseguró que no tiene ningún problema para salir del país, ya que las autoridades no emitieron ninguna orden en su contra.



"Nosotros nunca llevamos más de 18.000 dólares a los viajes. Me preguntaron si llevaba 10.000 dije que sí. Yo no sabía que llevaba una bolsa con 18.000 dólares", acoto el expresidente hondureño.



Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como cantidad máxima de dinero que puede llevar una persona, siempre y cuando compruebe su procedencia.