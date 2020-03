Repuntan contagios en Chile: 304 nuevos casos y 5 muertos

La mitad de las nuevas infecciones se registraron en la capital.

Por: EFE 07:05 AM / 28/03/2020

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este viernes 28-M de que los contagios por Covid-19 aumentaron las últimas 24 horas en 304 nuevos casos, hasta un total de 1.610 contagiados, y confirmaron el fallecimiento de una quinta persona.



Más de la mitad de los nuevos contagios (192) se dieron en la región Metropolitana, donde siete de sus comunas (localidades) -las que cuentan con más casos de coronavirus- despertaron este viernes 28 de marzo tras la primera noche bajo cuarentena total.



Los 304 contagios suponen un repunte frente a los 164 que se dieron este jueves 27-M, que fueron inferiores a los del día anterior y sobre los que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, pidió no sacar "ninguna conclusión apresurada".



La quinta persona fallecida, que se encontraba en su casa en la región Metropolitana, tenía 64 años y presentaba un "cuadro respiratorio", explicó en rueda de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



Las otras cuatro víctimas confirmadas hasta el momento son personas de avanzada edad con patologías previas.



Chile, que registró el primer caso del nuevo coronavirus el pasado 3 de marzo, tiene actualmente 52 personas hospitalizadas en cuidados intensivos, mientras que 43 personas ya se han recuperado.

Cuarentena en La Araucanía

Por otra parte, la subsecretaria de Salud Pública anunció que el presidente Sebastián Piñera decidió decretar cuarentena total para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, ubicadas en la región de La Araucanía, en el centro del país, la cual concentra el mayor número de casos después del área metropolitana.



Se unirán así al confinamiento que ya sufren pequeñas comunidades aisladas en otras partes del país como Puerto Williams, Chillán o San Pedro de la Paz.



"El objetivo de la cuarentena total es que las personas que viven en esas comunas no salgan para que las que están contagiadas (...) no vayan a otras localidades a contagiar", explicó Daza.





Chile se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 5.00 horas del día siguiente, con las clases suspendidas hasta mayo y con las fronteras, los centros comerciales, los cines, los restaurantes y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados.





Primer día de cuarentena total en parte de Santiago



Las autoridades decretaron el pasado miércoles 25-M cuarentena obligatoria para siete comunas (localidades) del centro y el este de Santiago de Chile, donde se registran la mayoría de casos y viven 1,3 millones de personas.



La medida, con duración de una semana aunque prorrogable, entró en vigor este jueves a las 22.00 horas.



Así, las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa e Independencia amanecieron este viernes tras su primera noche de aislamiento total y cordón sanitario con una actividad mucho menor a la habitual.



Agentes policiales se establecieron desde primera hora de la mañana en 18 puntos de control para dar cumplimiento a la medida sanitaria, donde solicitaron a los conductores los permisos requeridos para circular durante la cuarentena total.



"En general, la afluencia de vehículos ha disminuido bastante, dado que muchas empresas han optado por la modalidad de teletrabajo", señaló este viernes ante los medios el general Manuel Valdés, jefe de Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros (Policía chilena).



Aunque durante la noche diez personas fueron sorprendidas en las calles durante el toque de queda, el general Valdés descartó que hubiera ningún detenido.



Para poder ir al supermercado, a la farmacia o al médico los ciudadanos de las localidades aisladas tienen que solicitar permisos temporales que pueden obtener de forma virtual o presencial en las comisarías del cuerpo policial de Carabineros.



Países vecinos con menos casos como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú ya llevan varios días con la población confinada en sus casas.