Renunció la ministra de la Mujer de Chile después de 34 días en su cargo

Por: AFP 01:30 PM / 09/06/2020

Poco más de un mes después de haber asumido y tras enfrentar varias polémicas, Macarena Santelices, una periodista conservadora sobrina-nieta del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990), renunció este martes 9 de junio a su cargo como Ministra de la Mujer en Chile.

Santelices anunció su renuncia a través de su cuenta de Twitter un día después de levantar una nueva tormenta al revelarse de que había nombrado como jefe de estudios de género a Jorge Ruz, un periodista cercano a ella y exproductor de un concurso de belleza de mujeres en bikini.

“El día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar. Por mi lealtad al Presidente @sebastianpinera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado”, escribió en su cuenta Twitter la exministra.

El nombramiento de Ruz, antiguo editor del diario popular La Cuarta, que hasta hace poco regalaba póster de mujeres desnudas en sus ediciones de los viernes, fue la última de las polémicas que envolvió la gestión de Santelices durante el mes en que estuvo al frente del Ministerio de la Mujer.

En este corto período, los grupos feministas acuñaron el lema: “No tenemos ministra”, debido a su falta de experiencia en la materia y su militancia en la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

Hace dos semanas, su ministerio retiró a las pocas horas de lanzada una campaña contra la violencia de género que tenía como protagonista a un abuelo que, en su personaje, admitía en un tono de ternura haber agredido a su esposa y se decía arrepentido mientras escribía una carta a una supuesta nieta abusada por su novio.

“Me duele el alma lo que te pasó, quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros, no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice”, agrega el protagonista en el video, dramatizado por un actor que interpreta un testimonio real, según confirmó el ministerio.

En el país de origen de Lastesis, colectivo feminista que en noviembre de 2019 hizo viral en el mundo la performance “Un violador en tu camino”, las críticas contra Santelices marcaron sus 34 días en el cargo.

En Chile, otrora conocido como ultra conservador, en los últimos años las convocatorias por los derechos las mujeres han sido multitudinarias entre hombres, mujeres y familias de todas las edades.

En reemplazo de Santelices, asumirá en el cargo la exdiputada y exsubsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.