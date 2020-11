Reino Unido extiende hasta el 31 de marzo su programa de protección de empleo

Rishi Sunak, ministro británico de Economía, reiteró la promesa hecha este miércoles por Johnson a los empresarios de que el actual confinamiento no será ampliado más allá de la fecha límite prevista del 2 de diciembre.

Por: EFE 01:11 PM / 05/11/2020

El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, anunció este jueves 5-N que prolongará hasta el 31 de marzo el programa de protección del empleo introducido por la pandemia, por el que, entre otras cosas, el Estado abona un 80 % del salario de los empleados de sectores clausurados por el confinamiento.



En una intervención en la Cámara de los Comunes, Sunak precisó que toma la medida en conjunción con el Banco de Inglaterra, que ha aumentado en 150.000 millones de libras (165.420 millones de euros) su programa de alivio cuantitativo, hasta los 875.000 millones de libras (964.950 millones de euros), ante el impacto de las restricciones en la economía.



El anuncio del ministro supone un nuevo cambio de rumbo del Gobierno conservador de Boris Johnson, que impone desde este jueves un confinamiento casi total en Inglaterra, la región más poblada del Reino Unido -con 56 de 66,6 millones de habitantes-, tras semanas de defender una gestión por localidades.



Según las medidas aprobadas el miércoles por el Parlamento, vigentes hasta el 2 de diciembre, deben cerrar los comercios no esenciales y se conmina a trabajar desde casa cuando sea posible, si bien se mantienen abiertas las escuelas y se permite el ejercicio al aire libre así como el contacto exterior con una sola persona ajena al propio domicilio.



Reacio a confinar la economía, Rishi Sunak ha modificado por su parte varias veces su plan de ayudas financieras contra la crisis, y finalmente ha sucumbido a la petición de la patronal empresarial CBI de prolongar hasta la próxima primavera la protección salarial a fin de preservar negocios y puestos de trabajo.



El plan gubernamental, que cubre también a los autónomos, estará disponible asimismo en los territorios británicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte -con competencias propias-, y será revisado en enero, en función de "cómo avance la economía", indicó el ministro.



Sunak reiteró la promesa hecha este miércoles por Johnson a los empresarios de que el actual confinamiento no será ampliado más allá de la fecha límite prevista del 2 de diciembre.



La portavoz de Economía del opositor Partido Laborista, Anneliese Dodds, acusó este jueves 5-N al ministro de ir "siempre un paso por detrás" y le reprochó que si hubiera anunciado antes la extensión del programa de ayudas laborales se habrían salvado negocios y empleos.



Al anunciar este jueves el aumento de su programa de estímulo, introducido inicialmente en 2009 por la crisis crediticia, el Banco de Inglaterra dijo que el impacto de la pandemia en la economía "no tiene precedentes en tiempos de paz" y "hay que actuar rápido" para evitar males mayores.