Reducen en EE UU la cuarentena a 10 días si no se tienen síntomas

"Un período de cuarentena más corto puede reducir el estrés en el sistema de salud pública y las comunidades", estimó un experto.

Por: EFE 01:01 PM / 02/12/2020

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recortaron este miércoles 2-D el periodo estándar de cuarentena por la covid-19 de 14 días a 10 o incluso, en algunos casos, a siete.



La cuarentena de 14 días se basaba en el período de incubación del coronavirus y el tiempo que puede tardar una persona en infectarse después de la exposición al virus.



Pero, según el doctor Henry Welke, gerente de incidentes de la covid-19 de los CDC, aún cuando una cuarentena de 14 días sigue siendo la mejor manera de reducir el riesgo de propagación del coronavirus, la guía revisada sobre las cuarentenas ofrece dos alternativas diferentes.



La primera está basada en terminar la cuarentena a los diez días si no se reportan síntomas, mientras que la segunda opción es poner fin al aislamiento después de siete días si una persona da negativo a la prueba y tampoco reporta síntomas.



El experto indicó que independientemente de la duración de la cuarentena, las personas deben controlar sus síntomas durante 14 días después de estar expuestos al virus.



Como beneficio de la nueva cuarentena, Welke señaló que "un período de cuarentena más corto puede reducir el estrés en el sistema de salud pública y las comunidades, especialmente cuando las nuevas infecciones están aumentando rápidamente".



Aún así, instó a las personas a seguir los consejos de las autoridades en sus respectivas jurisdicciones.

Evitar los viajes



Por otra parte, los CDC también emitieron una guía para los próximos viajes de vacaciones en el que instan a evitar los desplazamientos siempre que sea posible.



"Lo más seguro es evitar los viajes de vacaciones y quedarse en casa", dijo Cindy Friedman, jefa de la Sección de Salud de los Viajeros de los CDC.



"Si las personas viajan deben someterse a una prueba de coronavirus uno a tres días antes del viaje, y luego nuevamente tres a cinco días después del viaje. Las pruebas después del viaje se combinarían con una cuarentena durante siete días", añadió.



Para Friedman, las pruebas de diagnóstico de la covid-19 no eliminan todos los riesgos, pero cuando se combinan con la reducción de actividades no esenciales, la detección de síntomas y otras precauciones pueden hacer que viajar sea más seguro.



Estas novedades llegan después de que este martes 1-D se registrasen en Estados Unidos el segundo mayor número de muertes diarias desde el inicio de la pandemia, con 2.597 fallecidos, según la universidad Johns Hopkins.



Y se batió además la marca de mayor cantidad de personas que son hospitalizadas por la enfermedad, según la web The Covid Tracking Project, con 98.691 pacientes ingresados en centros médicos.



En total, y según datos de los CDC, en EE UU se han confirmado casi 13,5 millones de casos de la covid-19, que ha acabado con la vida de 267.302 personas hasta la fecha.