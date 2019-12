Rector de Notre Dame: la catedral frágil podría no salvarse

El rector de la Catedral de Notre Dame dice que el hito de París aún es tan frágil que existe una "probabilidad del 50%" de que la estructura no se pueda salvar, porque los andamios instalados antes del incendio de este año amenazan las bóvedas del monumento gótico.

Monseñor Patrick Chauvet dijo que es probable que el trabajo de restauración no comience hasta 2021, y describió su "dolor" que Notre Dame no pudo celebrar los servicios de Navidad este año, por primera vez desde la Revolución Francesa.

"Hoy no está fuera de peligro", dijo a The Associated Press al margen de la misa de medianoche de Nochebuena en una iglesia cercana. "Estará fuera de peligro cuando saquemos el andamio restante".

“Hoy podemos decir que existe un 50% de posibilidades de que se guarde. También hay un 50% de posibilidades de que los andamios caigan sobre las tres bóvedas, por lo que, como pueden ver, el edificio aún es muy frágil ”, dijo.

La catedral del siglo XII estaba en proceso de renovación en el momento del incendio accidental de abril, que destruyó su techo y colapsó su aguja. Sin más techo para mantener estable la enorme estructura de piedra, las bóvedas supervivientes de la catedral son cruciales para mantenerla en pie, pero son vulnerables.

Unos 50,000 tubos de andamios cruzaban la parte posterior del edificio en el momento del incendio, y algunos resultaron dañados. Eliminarlos sin causar más problemas es una de las partes más difíciles del esfuerzo de limpieza.

"Necesitamos eliminar por completo los andamios para que el edificio sea seguro, por lo que en 2021 probablemente comenzaremos la restauración de la catedral", dijo Chauvet. "Una vez que se retira el andamio, necesitamos evaluar el estado de la catedral, la cantidad de piedras que se eliminarán y reemplazarán".

Chauvet estimó que tomaría otros tres años después de eso para que sea lo suficientemente seguro como para que las personas vuelvan a ingresar a la catedral, pero que la restauración completa llevará más tiempo. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que quiere que se reconstruya para 2024, cuando París sea sede de los Juegos Olímpicos, pero los expertos se han preguntado si ese plazo es realista.

Otra razón por la que todavía es demasiado peligroso albergar servicios religiosos dentro de Notre Dame: el incendio liberó toneladas de polvo de plomo tóxico , y las autoridades están trabajando para limpiarlo y evaluar los riesgos de salud relacionados.

El simbolismo de Notre Dame llega a lo largo y ancho. Los funcionarios de la iglesia estimaron que 2 millones de personas de todo el mundo visitaron la catedral durante la temporada navideña.

Los turistas pueden fotografiarlo desde terraplenes cercanos, pero ya no pueden escuchar sus órganos u obtener una vista cercana de sus esculturas de piedra y rosetones de la obra maestra. La vasta explanada está barricada, estéril de su árbol de Navidad.

Pero su congregación, el clero y el coro mantienen vivo su espíritu, y en su lugar llevaron las celebraciones navideñas a la Iglesia Saint-Germain l'Auxerrois frente al Museo del Louvre.

Los feligreses compartieron la pena por el incendio, pero también un sentimiento de solidaridad.

“Recuerdo que mi madre me dijo que estaba viendo televisión y que había un incendio en Notre Dame. Le dije que 'no es posible' y tomé mi bicicleta, y cuando llegué estaba llorando ”, dijo Jean-Luc Bodam, un ingeniero parisino que solía cruzar la ciudad para asistir a los servicios en la catedral.

"Somos franceses, vamos a tratar de reconstruir Notre Dame como era antes, porque es un símbolo", dijo.