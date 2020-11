Putin llama a "no maquillar la situación" ante avance del covid-19 en Rusia

En estos momentos es inadmisible cualquier lentitud. Claridad, capacidad de respuesta y eficiencia, estos son los criterios clave para apoyar y proteger a la gente, pidió.

Por: EFE 02:02 PM / 18/11/2020

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, constató este miércoles 18-N el avance de la pandemia del coronavirus en el país, y llamó a las autoridades regionales a "no maquillar" la situación real.



"En general la situación en el país no es simple, pero está bajo control. En algunas regiones de Rusia la situación, digámoslo con claridad, es compleja", declaró durante una reunión telemática con el Gobierno, y exigió a las autoridades regionales acciones más responsables.



El Mandatario exigió que "bajo ningún concepto se intente maquillar la situación, es totalmente inadmisible comportarse como si todo estuviese normal".



"Nadie necesita informes en los que todo esté bien, ni aquí, en el centro, ni en las regiones", advirtió, al recordar que la decisión de cómo manejar la pandemia en cada región corresponde a las autoridades locales y "nadie ha quedado exento de cumplir con esta responsabilidad personal".



En ese sentido, señaló que en el país crece el número de nuevos casos diarios y "lamentablemente, crece en número de casos graves".



Rusia está a punto de superar los 2 millones de personas infectadas por coronavirus al registrar este miércoles un total de 1.991.998 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia



"Y lo más alarmante, se incrementa el nivel de mortalidad", dijo Putin en un llamamiento a tomar medidas urgentes para revertir la situación.



Rusia registró en las últimas 24 horas 456 fallecimientos, el máximo de decesos por la covid-19 en un día desde el inicio de la pandemia, según informaron hoy las autoridades sanitarias.



"En estos momentos es inadmisible cualquier lentitud. Claridad, capacidad de respuesta y eficiencia, estos son los criterios clave para apoyar y proteger a la gente, este es el criterio clave del trabajo de las autoridades a todos los niveles. Pido que partamos de este principio", exigió Putin.



La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Gólikova, confirmó la gravedad de la situación al informar que en poco más de mes y medio el número diario de nuevos casos se multiplicó por 2,5.



"Del 1 de octubre a hoy el índice diario medio de contagios en el país creció en 2,5 veces, de 6,1 casos a 15,3 cada 100.000 pobladores", informó al presidente.



No obstante, también sostuvo que "pese a la tensa situación, esta es controlable, aunque exige reacciones rápidas".



"En el país existen más de 268.000 camas para enfermos de covid-19, de ellas, 147.000 con suministro de oxígeno y cerca de 31.000, con equipos de respiración asistida. A día de hoy está ocupado el 81 % de la capacidad hospitalaria; en 46 regiones rusas las cargas superan los valores medios", explicó.



En ese contexto, Putin llamó al Gobierno a acelerar la entrega de ambulancias a las regiones rusas, garantizar el abastecimiento de fármacos antivirales en las farmacias y un pago a los médicos que contemple la cantidad de veces que estos contactan con pacientes de coronavirus, como parte de las medidas para contener la pandemia.