Prevén autorizar el 23 de diciembre la primera vacuna anticovid en la UE

Por: EFE 08:59 AM / 15/12/2020

La vacuna de BioNTech y Pfizer podría recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el 23 de diciembre, según publican este martes 15-D los diarios Bild y Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Preguntado al respecto en una rueda de prensa, el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, aseguró que se trataría de una "buena noticia" y que contaba con esa fecha porque lo había leído en la prensa y porque era justo antes de Navidad.



Spahn resaltó la importancia de que haya un proceso europeo y no nacional en la autorización de la vacuna pues así se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las diversas agencias responsables en los países miembros.



Además permite que se empiece a vacunar simultáneamente en los 27, lo que aumenta la cohesión dentro de la UE, argumentó Spahn.



"Seguramente los países más ricos hubieran podido empezar a vacunar antes pero no hubiera sido positivo, hubiera generado una sensación de injusticia", dijo.



El "FAZ" matizó que la EMA solo da el visto bueno, mientras que es la Comisión Europa (CE) quien otorga la autorización, para lo que se ha dado un plazo de 24 horas.



"Bild", que cita fuentes en la Comisión Europea (CE) y en el Gobierno alemán, agrega que el inicio de la campaña de vacunación en Alemania tendría lugar el 26 de diciembre, aunque otros medios lo adelantan al 25.



Varios países han autorizado ya esta fórmula contra la covid, como Reino Unido, Catar, Estados Unidos y Canadá, pero bajo la modalidad de "autorización de urgencia", que es temporal y debe ser revisada y confirmada.



Más seguridad para el proceso



El procedimiento de la EMA, sin embargo, era el ordinario, lo que retrasa los plazos pero aporta más seguridad al proceso, señaló Spahn.



"Es importante que hayamos optado por un proceso ordinario de autorización de la vacuna. Eso ayuda a que haya confianza y eso es clave en un proceso de vacunación. Será la primera autorización en el mundo tras un proceso ordinario", dijo Spahn.



"Si hubiéramos hecho una autorización de urgencia estaría recibiendo correos de gente protestando porque no quiere ser utilizada como conejillo de indias", aseguró.



Una portavoz de BioNTech aseguró a "Bild" que la empresa ya ha producido y almacenado parte del contingente de vacunas que compró la Unión Europea. "En cuanto tengamos luz verde de la EMA y de la CE podemos empezar con la descarga y la distribución de las vacunas a los centros", indicó.



La EMA explicó al "FAZ" que la decisión sobre la autorización de la vacuna de BioNTech y Pfizer se tomaría, como tarde, el 29 de diciembre. Pero evitó entrar en detalles sobre el proceso de revisión de esta fórmula.