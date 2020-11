Presidente de Portugal admite que el estado de emergencia puede llegar a Navidad

"Que nadie se engañe. No dudaré un segundo para que el Gobierno disponga de bases suficientes para aprobar lo que tiene que ser aprobado", defendió el presidente, que alertó sobre la posibilidad de que haya una tercera ola de covid-19 en enero y febrero.

Por: EFE 06:10 PM / 20/11/2020

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aseguró este viernes 20-N que no dudará en seguir renovando el estado de emergencia cada 15 días si la situación lo exige y admitió la posibilidad de que llegue incluso a las Navidades.



En una comunicación al país tras promulgar formalmente la renovación del estado de emergencia hasta el 8 de diciembre, Rebelo de Sousa admitió que si la situación lo exige podrá haber "una segunda renovación, del 9 al 23 de diciembre, o incluso más renovaciones".



"Que nadie se engañe. No dudaré un segundo para que el Gobierno disponga de bases suficientes para aprobar lo que tiene que ser aprobado", defendió el presidente, que alertó sobre la posibilidad de que haya una tercera ola de covid-19 en enero y febrero.



Por ello, "es importante intentar contener fuertemente en diciembre el proceso pandémico", dijo el jefe del Estado luso, que refirió que los especialistas señalan que las medidas tardan "cada vez más" en producir efectos.



"Cuanto más tarde sean tomadas, menos eficaces serán y más tiempo tendrán que durar", avisó el presidente, que también recordó la "brutal" presión que hay en los hospitales, donde el número de internados y en cuidados intensivos marcó hoy nuevos máximos de toda la pandemia.



Esta presión "va a aumentar", aseguró, por lo que "hay que evitar que culmine en situaciones críticas generalizadas", lo que sería "dramático" tanto para los pacientes de covid-19 como para el resto de enfermos.



"No vamos a renunciar ni a bajar los brazos", garantizó.



El Presidente luso aprobó una prórroga del estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre después de que el Parlamento aprobase esta mañana la medida.

Actualmente, el estado de emergencia mantiene a 191 municipios, que aglutinan a más del 80 % de la población e incluyen a Lisboa y Oporto, bajo toque de queda de lunes a viernes de 23 a 5 horas, y los fines de semana entre las 13 y las 5 horas.El primer ministro, António Costa, presentará este sábado las medidas para la nueva quincena de estado de emergencia, que se espera que sean fijadas de forma más heterogénea, en función de la situación de cada comarca.Portugal notificó en las últimas 24 horas 6.489 nuevos contagios, por debajo del récord de toda la pandemia de casi 7.000 que registró ayer, y 61 fallecidos, lo que eleva el balance total desde marzo a 249.498 positivos y 3.762 óbitos.