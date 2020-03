Presidente de Panamá anunció emergencia nacional

Ese país tiene 27 casos del Covid-19. Están suspendidas las clases, los eventos deportivos y culturales y todos aquellos que involucren aglomeraciones de personas.

Por: EFE 08:07 AM / 13/03/2020

Panamá sumó este jueves 13 nuevos casos del Covid-19 para un total de 27 contagios confirmados, incluido el único fallido hasta ahora, ante lo cual el presidente Laurentino Cortizo anunció que decretará la emergencia nacional a fin de facilitar los recursos para enfrentar la pandemia y sus efectos económicos.



El Ministerio de Salud precisó que los casos confirmados son 12 mujeres y 15 hombres, entre ellos el fallecido, un hombre de 64 años que presentaba otras patologías como diabetes y que no había viajado recientemente.



"No nos queda ninguna duda de que tenemos transmisión local" del virus, dijo el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Gerardo Alfaro, en una rueda de prensa liderada por la ministra de Salud, Rosario Turner.



De acuerdo con la información oficial, 21 pacientes confirmados con el Covid-19 se encuentran en cuarentena en su casa; 3 están hospitalizadas; y dos se encuentran en cuidados intensivos.



Se trata en su mayoría de personas de más 40 años, y muchos estuvieron en el extranjero y en más de uno de los países donde se han registrado casos del coronavirus, explicó Turner.



Además, se investiga la situación de "131 contactos" que tuvieron los pacientes confirmados y hay 3.800 viajeros en seguimiento, declaró la ministra, que precisó que el país cuenta ahora con 3.000 pruebas disponibles para detectar el Covid-19 y se espera la próxima llegada de otras 15.000.



Llaman a la calma

El presidente Cortizo anunció este jueves en un mensaje a la nación en cadena nacional que mañana presentará al Consejo de Ministros el decreto que declara el "estado de emergencia nacional", a fin de "poner a disposición todos los recursos para hacerle frente a las necesidades de la población en materia de salud, seguridad y economía".



Cortizo, que hizo un "llamado a la calma", explicó que la emergencia contempla medidas que persiguen evitar el desabastecimiento e incremento injustificado de precios en productos de limpieza y aseo personal, así como incentivar a las empresas para que no reduzcan su fuerza laboral en las actuales circunstancias.



El gobernante señaló que habrá "cero arancel a la importación de estos productos" de limpieza y aseo personal, y que ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas una flexibilización tributaria y del pago de impuestos a las empresas para que mantengan contratado a todo el personal.



En las últimas horas se han registrado compras nerviosas en la capital panameña, donde no se encuentran con facilidad en los negocios geles alcoholados, paños desinfectantes ni vitamina C, y en algunos comercios se ha disparado el precio de la naranja.



Cortizo adelantó que pedirá a la Superintendencia de Bancos medidas temporales que permitan a las instituciones bancarias disponer de mayor liquidez que estimule facilidades crediticias de apoyo al sector privado por 1.252 millones de dólares.



"Le pido a toda la empresa privada y le instruyo al Gobierno que apliquen la nueva Ley de Teletrabajo, en la medida que sea posible para mantener a la mayor cantidad de personas en casa", afirmó el mandatario.



En Panamá están suspendidas las clases, los eventos deportivos y culturales y todos aquellos que involucren aglomeraciones de personas.



La Iglesia Católica de Panamá suspendió las misas sabatinas y dominicales, limitando las celebraciones eucarísticas diarias "a la participación de 25 a 50 fieles".



Además, entre las medidas preventivas se ha establecido que a partir de este jueves los cruceros con turistas de países afectados no desembarquen en los puertos marítimos del país sin que cumplan con los procesos de vigilancia sanitaria establecidos.



El Metro y el sistema de transporte del Metrobús, en la capital, han puesto en práctica acciones higiénicas de prevención y también de limpieza, para prevenir que el virus se multiplique.