Presidenta interina de Bolivia tiene coronavirus y guardará cuarentena

"Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", dijo Jeanine Añez.

Por: EFE 06:41 PM / 09/07/2020

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, comunicó este jueves 9-J que padece la covid-19 y guardará cuarentena.



Jeanine Añez explicó en un video difundido en redes sociales que seguirá trabajando, pues se siente bien y con fuerzas pese a dar positivo en una prueba del nuevo coronavirus.



"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo", reveló Añez en el video.



La mandataria transitoria añadió que estará en cuarentena durante unos catorce días hasta que se haga una nueva prueba para ver cómo se encuentra entonces.



"Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos", aseguró.



La presidenta interina concluyó su mensaje afirmando: "Juntos vamos a salir adelante, que Dios los bendiga".



El mensaje llega después que se conociera que Añez trabajaba desde la residencia presidencial en La Paz evitando en lo posible acudir a su oficina en el palacio de Gobierno e incluso el pasado miércoles intervino por videoconferencia en un acto en el que se había anunciado su presencia.



El positivo de Añez se suma a los de al menos tres ministros de su gabinete, mientras que otros anunciaron que cumplirían aislamiento por precaución.



La ministra interina de Salud, Eidy Roca, el de Presidencia, Yerko Núñez, y el de Minería y Metalurgia, Jorge Fernando Oropeza, dieron positivo al nuevo coronavirus.



Uno de los primeros mensajes de apoyo a la mandataria transitoria lo publicó en Twitter el expresidente boliviano Carlos Mesa, con un deseo de una "pronta y completa recuperación".



Añez es candidata, por la alianza Juntos, para las elecciones de septiembre en Bolivia, mientras que Mesa encabeza la candidatura de la agrupación Comunidad Ciudadana.



Bolivia reporta 1.577 fallecidos y 42.984 positivos de covid-19, en un país de unos once millones de habitantes, por lo que, según estudios como los que publica la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, está entre los países más afectados del mundo por esta pandemia en comparación con su población y en cuanto al porcentaje de fallecidos respecto a los casos confirmados de la enfermedad.