Potente explosión causa destrozos y deja 3 heridos en EE UU; creen que fue intencional

La explosión de un auto sacudió la mañana de este viernes 25 de diciembre las calles mayormente vacías del centro de Nashville, en EE UU. El pánico se apoderó de los residentes de la zona, pues el estruendo destrozó ventanas, dañó edificios e hirió a tres personas. Las autoridades piensan que la explosión fue intencional.

El portavoz de la policía de Nashville Don Aaron dijo que las autoridades respondieron a llamadas sobre disparos poco antes de las 6:00 la mañana pero no encontraron indicios de un tiroteo, aunque los agentes notaron un vehículo sospechoso y llamaron a una unidad especial. Mientras esperaban, el vehículo estalló.

Aaron dijo que tres personas fueron llevadas a hospitales del área para tratamiento, aunque ninguna estaba en condición crítica. Dijo que algunas personas fueron llevadas al precinto central de la policía para ser interrogadas, pero no dio más detalles.

El FBI asumió la dirección de la investigación, dijo el portavoz Joel Siskovic. Investigadores del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estaban también en el sitio. El FBI es la agencia principal de la ley, responsable por la investigación de delitos federales, como explosiones y actos de terrorismo.

“En estos momentos, es un asunto de seguridad pública asegurarnos de que todo el mundo está localizado y de que el incendio no avanza más”, dijo Michael Knight, portavoz del ATF en Nashville, en declaraciones a la The Associated Press.