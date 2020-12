Portugal, sin retrasos, recibió las 70.200 dosis previstas

Portugal, al igual que el resto de países de la UE, comenzó este domingo el proceso de vacunación a los profesionales sanitarios de los hospitales universitarios de Lisboa, Oporto y Coimbra.

Por: EFE 10:00 AM / 28/12/2020

Portugal no ha sufrido los retrasos anunciados por Pfizer debido a problemas logísticos y en la jornada de este lunes 28-D recibió el envío previsto de las 70.200 dosis de la vacuna contra la covid-19.



"No estamos afectados por el trastorno en la entrega que afectó a otros países", aseguró este 28-D la ministra de Salud de Portugal, Marta Temido, en declaraciones a los periodistas durante la visita al Hospital de Lisboa Curry Cabral, donde ha acompañado el proceso de vacunación a los profesionales sanitarios.



Temido reconoció que el proceso de la logística "es complejo" y recordó que "el día 28 aún no ha terminado".



Portugal, al igual que el resto de países de la Unión Europea, comenzó este domingo el proceso de vacunación con la administración de la dosis a los profesionales sanitarios de los hospitales universitarios de Lisboa, Oporto y Coimbra.



Según el Plan de Vacunación diseñado por el Gobierno luso, hasta el mes de abril tienen una previsión de vacunar a 950.000 personas.



Serán prioritarias las personas de las residencias de mayores y sus cuidadores, profesionales sanitarios y personas de más de 50 años con diferentes dolencias.



Portugal se encuentra en estado de emergencia -nivel máximo de alerta del país-, por lo que hasta el 7 de enero hay un toque de queda que comienza a las 13 horas los festivos y a las 23 horas los días de diario.



Además, el día 31 de diciembre los portugueses deberán volver a casa como muy tarde a las 23 horas, y los días 1, 2 y 3 de enero el toque de queda empezará a las 13 horas.



El número total de decesos desde que comenzó la pandemia es de 6.619, mientras que los infectados suman ya 394.573.