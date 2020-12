Portugal prorroga el estado de emergencia hasta el 7 de enero

La prórroga es por 15 días, del 24 de diciembre al 7 de enero, ya que la Constitución no permite renovaciones por un período superior, y dará cobertura legal a las restricciones previstas para Navidad.

Por: EFE 01:45 PM / 17/12/2020

El Parlamento portugués aprobó este jueves 17-D una nueva prórroga del estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, hasta el 7 de enero, con la novedad de que la declaración clarifica que quien no cumpla las restricciones incurrirá en un delito de desobediencia.







El decreto del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, fue aprobado con los votos a favor de los dos mayores partidos del hemiciclo, el gobernante Socialista y el Social-Demócrata (centro-derecha), así como de una diputada no inscrita, y la abstención de otros grupos menores.







La prórroga es por 15 días, del 24 de diciembre al 7 de enero, ya que la Constitución portuguesa no permite renovaciones por un período superior, y dará cobertura legal a las restricciones previstas para Navidad.







Aunque el Gobierno anunciará este viernes si hay cambios respecto al plan establecido, en principio Portugal permitirá los desplazamientos y las reuniones familiares en las fechas de Nochebuena y Navidad, con una relajación del toque de queda.







Para fin de año habrá menos libertades, ya que, aunque también se retrasa el toque de queda, se cerrará la movilidad entre municipios para desplazamientos que no estén justificados.







El contenido del decreto presidencial aprobado este jueves es similar respecto a las declaraciones anteriores, con una excepción: establece que quién incumpla las restricciones impuestas comete un delito de desobediencia.







Este matiz pretende disipar las dudas después de que varias decisiones judiciales diesen la razón a ciudadanos que habían incumplido las normas.







Actualmente, se aplican restricciones a los municipios con una incidencia a 14 días superior a los 240 casos por 100.000 habitantes, con toque de queda entre las 23:00 y las 5:00 horas.







En las localidades que superan los 480 casos de incidencia, donde se incluyen Lisboa y Oporto, los fines de semana se endurece el toque de queda, que abarca desde las 13:00 hasta las 5:00 horas del día siguiente.







Portugal, que notificó 4.320 infecciones en las últimas 24 horas, superó el pico de contagios de la segunda ola, pero mantiene cifras elevadas de muertes, 87 en el último balance.







Desde marzo, el país ha registrado 362.616 casos positivos y 5.902 fallecimientos.