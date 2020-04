Portugal con más de 900 muertos y el número de nuevos contagios sube un 2%

El país se encuentra en estado de emergencia desde el 19 de marzo, medida que ha sido renovada en dos ocasiones y que finaliza el próximo 2 de mayo.

Por: EFE 11:17 AM / 26/04/2020

Portugal registra hasta este domingo 26-A 903 fallecimientos con la Covid-19, veintitrés más que un día antes, y el número de positivos asciende a 23.864, lo que supone un aumento del 2 % respecto a los datos del sábado, con 472 nuevos contagios, según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS).







Los datos de la DGS indican que la cifra de personas que diariamente se recuperaron volvió a ser mayor que la de defunciones, al superar 52 enfermos el virus en las últimas horas.







También hubo una reducción del número de hospitalizados, 1.005 pacientes (35 menos que hace veinticuatro horas), y los ingresados en unidades de cuidados intensivos bajaron hasta 186 (cuatro menos).







La gran mayoría de fallecimientos se sigue dando entre los mayores de 70 años, franja de edad en la que la tasa de mortalidad se sitúa en el 13,6 %, informó en rueda de prensa la titular portuguesa de Sanidad, Marta Temido.







La ministra explicó que la media de personas que un positivo infecta sigue por encima de 1, en concreto en el 1,04, e insistió en que "el virus no está superado".







"Entre el 16 y el 20 de abril, este riesgo de transmisión aumentó un poco en algunas regiones", reconoció.







Según Temido, "no habrá un regreso a la normalidad tal y como la conocimos y hay que aprender a convivir con la enfermedad hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo".







Los datos de los que disponen las autoridades portuguesas apuntan a que entre el 23 y el 25 de marzo se registró el máximo de la incidencia de la infección, una fase que ya habría pasado.







La ministra dijo que, según un estudio realizado entre una muestra de infectados, el 30 % de los contagios en los que está identificado el lugar de transmisión de la enfermedad tuvo lugar en el domicilio.







Por ello, pidió que los contagiados que estén pasando el virus en casa deben extremar las precauciones para evitar la transmisión a las personas con las que conviven.







Otro 9 % de los contagios identificados se produjo por contacto con un familiar o amigo con el que no se convivía, a pesar de las medidas de distanciamiento social implementadas en el país.







La región más afectada sigue siendo el norte, con 14.386 contagios, seguida de Lisboa, donde hay 5.531 positivos confirmados.







Portugal se encuentra en estado de emergencia desde el 19 de marzo, medida que ha sido renovada en dos ocasiones y que finaliza el próximo 2 de mayo, cuando previsiblemente no se prorrogará.







El Gobierno está preparando un plan de desescalada que, en principio, será anunciado el 30 de abril y que incluirá una apertura gradual y por fases. EFE