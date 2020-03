Portugal: 100 muertos y 5.170 infectados, el 15 % profesionales de la salud

Evaluarán extender el estado de alarma dos semanas más.

Por: EFE 10:08 AM / 28/03/2020

El número de muertos en Portugal por coronavirus subió en el último día un 31 % hasta los 100 fallecidos, mientras que ya hay 5.170 personas infectadas (un 21 % más), de las que 764 (14,7 %) son médicos, enfermeros o auxiliares.



En una rueda de prensa ofrecida este sábado 28-M, la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido, explicó que más de la mitad de los casos están registrados en el norte del país, donde hay contabilizados 3.035 positivos de Covid-19 y 44 fallecidos.



En los últimos días, los colegios de médicos, enfermeros y farmacéuticos alertaron de la complicada situación de los profesionales por falta de material de protección, ya que no disponen de suficientes mascarillas y equipos de protección individual (EPI).



Además, también han insistido en la necesidad de ampliar el número de test para contener los contagios en todo el territorio luso, ya que entre el 1 y el 26 de marzo fueron practicados, según dijo hoy la ministra, 40.000 test.



Temido avanzó que en las últimas horas llegaron a Portugal 60.000 tests y que esperan la llegada de otros 200.000 entre los próximos días 30 y 31, junto con un cargamento de 100 toneladas con material de protección individual.



Portugal espera que el pico máximo de contagios llegue a finales de mayo, después de que la pasada semana, en una primera estimación, previeran que fuera sobre mediados de abril.



Y será un pico "que durará varios días", ya que esperan que la curva no sea tan pronunciada como está sucediendo en Italia o España, manifestó la directora general de Salud, Graça Freitas, durante la rueda de prensa.



El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitó este 28-M en la ciudad de Loures una fábrica de gel desinfectante y manifestó que el próximo miércoles se reunirá con los especialistas y líderes políticos y evaluarán la posibilidad de ampliar el estado de alarma, decretado desde el pasado 19 de marzo durante 15 días.



Rebelo de Sousa pidió que se cumplan las normas de confinamiento y se eviten los desplazamientos, a la vez que recordó que "la economía no cerró: hay que exportar, producir, trabajar; pasará la situación y se retomará la actividad normal".