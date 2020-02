Analizan bajo número de niños con casos de coronavirus

Hasta ahora, parece que la juventud protege contra los peores efectos de 2019-nCoV.

El brote de un nuevo coronavirus en China ha matado a más de 1.100 personas, pero un grupo ha escapado con un daño mínimo: los niños.

La juventud ciertamente puede contraer el virus. Entre los infectados hay al menos dos recién nacidos, según funcionarios de salud chinos. Pero pocos niños se encuentran entre los que están lo suficientemente enfermos como para ser diagnosticados con el coronavirus, según un artículo publicado el 5 de febrero en el Journal of the American Medical Association . De acuerdo con los datos analizados en ese artículo, y los números cambian rápidamente a medida que el brote evoluciona, la edad promedio de los pacientes es mayor, entre 49 y 56 años.

No está del todo claro por qué los niños parecen estar escapando de los peores efectos del virus , denominado 2019-nCoV. Pero un patrón similar es válido para muchas enfermedades infecciosas, desde las familiares, como la varicela y el sarampión , hasta las recién surgidas, incluido el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (Mers), dicen los médicos.

"No entendemos completamente el fenómeno; puede deberse a las diferencias en las respuestas inmunitarias de los niños en comparación con los adultos", dijo a Live Science el Dr. Andrew Pavia, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Universidad de Utah. en un correo "Una hipótesis es que la respuesta inmune innata, que es la respuesta temprana que se dirige ampliamente a grupos de patógenos, tiende a ser más activa", dijo en los niños.

Enfermedades infecciosas en niños



El sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra los patógenos. Las células en ese sistema responden inmediatamente a los invasores extranjeros. (El sistema inmune adaptativo, por el contrario, aprende a reconocer patógenos específicos, pero tarda más en unirse a la batalla). Si la respuesta inmune innata es más fuerte en los niños expuestos a 2019 nCoV, pueden combatir la infección más fácilmente que los adultos, sufriendo solo síntomas leves, señaló el portal web Live Science.

Otros coronavirus, como el Sarsy el Mers, también muestran este patrón, dijo Krys Johnson, epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Temple.

"El caso que estamos viendo con los coronavirus [emergentes] no es que los niños no tengan ningún síntoma en absoluto, en realidad están teniendo neumonía viral ", dijo Johnson a Live Science, refiriéndose a la presencia de líquido infectado en los pulmones. . "Pero debido a que su sistema inmunológico es tan robusto, no los expone como lo haría en la edad adulta".

De manera similar, dijo Johnson, los adultos tienen 25 veces más probabilidades de morir de varicela que los niños. Y aunque la influenza puede ser devastadora para los bebés, los niños mayores generalmente lo logran con más facilidad que los adultos, dijo Johnson. Las tasas de mortalidad por gripe estacional en adultos son 10 veces mayores que las tasas de mortalidad en niños.

El envejecimiento y el sistema inmunitario



Es difícil saber con certeza cuántos niños contrajeron el nuevo coronavirus, que surgió en Wuhan, China, en diciembre. Esta incertidumbre refleja tanto la información rápidamente cambiante que sale de China a medida que continúa el brote como el hecho de que los niños con síntomas leves probablemente no serán examinados y confirmados para tener el virus.

Dos nuevos estudios de caso de 2019-nCoV, publicados el 6 de febrero en la revista JAMA , encontraron que los casos que requieren hospitalización tenían una edad promedio de 56 años para 138 pacientes ingresados en el Hospital Zhongnan en Wuhan entre el 1 de enero y el 28 de enero. Un poco más que la mitad de esos pacientes eran hombres. Un estudio de caso de 13 pacientes con la infección en Beijing incluyó a un niño de 2 años y otro de 15 años. Los autores de ese estudio de caso, también publicado en JAMA , señalaron que la mayoría de las personas infectadas eran adultos jóvenes o de mediana edad sanos, con solo un paciente mayor de 50 años.

Pavia dijo que los niños no son menos propensos que los adultos a exponerse a enfermedades respiratorias, por lo que parece más probable que contraigan la infección pero se recuperen más fácilmente que sus padres y abuelos. Existen otras posibles razones más allá de la fortaleza del sistema inmune innato que podrían explicar esta resistencia.

Una es que los niños pueden tener vías respiratorias más saludables porque han estado expuestos a menos humo de cigarrillos y contaminación del aire que los adultos, dijo Pavia. Otro factor parece ser que los niños son más saludables en general, con menos condiciones de salud crónicas, dijo Johnson. Tanto en el brote de SARS de 2003 como en el brote de MERS de 2012, los adultos con afecciones crónicas de salud tenían un mayor riesgo de muerte que los adultos sin afecciones concurrentes, dijo. Estas condiciones pueden incluir desde diabetes hasta trastornos autoinmunes y enfermedades cardiovasculares, o incluso obesidad simple, apuntó el portal.

Los adultos también son más susceptibles a una respuesta inmune perjudicial que causa una afección llamada síndrome de dificultad respiratoria aguda, dijo el Dr. James Cherry, profesor de pediatría y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina Geffen de la Ucla

Según un estudio publicado en la revista Annals of Translational Medicine, un desequilibrio complicado de la actividad de las células inmunes envía inflamación en los pulmones a toda marcha, lo que finalmente hace que el líquido llene los alvéolos o sacos aéreos . Los glóbulos rojos fluyen hacia estos alvéolos para recoger oxígeno nuevo. Cuando se inundan los sacos, dejan de funcionar. La persona ya no puede respirar. Los estudios sugieren que aproximadamente el 40% de las personas con SDRA mueren .

El SDRA "fue con frecuencia fatal en adultos con el coronavirus del SARS", dijo Cherry a Live Science. "Mientras que a pesar de que los niños [con SARS] tenían neumonía, no tenían las complicaciones inmunológicas que tienen los adultos".