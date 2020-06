Pompeo rechazó las “mentiras” del “traidor” Bolton

Bolton “está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas”, dijo Pompeo en un comunicado.

Por: AFP 10:15 AM / 19/06/2020

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, calificó de “traidor” el jueves 18 de junio a John Bolton, exasesor de seguridad nacional, quien está a punto de publicar un libro explosivo sobre su tiempo como miembro de la administración de Donald Trump, quien trató de vetar la obra.

“John Bolton está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas”, dijo Pompeo en un comunicado. “Es triste y peligroso que el papel público final de John Bolton sea el de un traidor que dañó a Estados Unidos al violar su sagrada confianza con su gente”.

“A nuestros amigos alrededor del mundo: ustedes saben que el Estados Unidos del presidente Trump es una fuerza para el bien del mundo”, expresó.

Pompeo dijo que aún no había leído el libro The Room Where It Happened, que el gobierno está tratando de bloquear.

Pero de acuerdo con extractos publicados por los principales diarios, Bolton dijo que Pompeo, uno de los pocos asesores que nunca se ha enfrentado públicamente con Trump, lo menospreció en privado.

Según en The New York Times, Bolton escribió que recibió una nota de Pompeo durante el histórico primer encuentro en Singapur entre Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong Un, diciendo del presidente: “Solo dice mentiras”.

Pompeo viajó cuatro veces a Corea del Norte en 2018 para impulsar la diplomacia de Trump, quien aclamó sus esfuerzos como dignos del Premio Nobel de la Paz.

Pero Bolton escribió que un mes después de la reunión en Singapur en junio de 2018, Pompeo rechazó la diplomacia de Trump en Corea del Norte, diciendo que tenía “cero posibilidades de tener éxito”, de acuerdo con un reporte del Times.

Bolton es mejor conocido por su visión dura sobre Corea del Norte y por su partida en septiembre poco después de que Trump, acompañado de Pompeo, se reuniera de nuevo con Kim en la Zona Desmilitarizada en Corea.